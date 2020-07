Centar za obrazovanje odraslih: Šest učionica čeka prve đake

Stvorili smo uslove da sada umjesto jedne imamo šest učionica sa korektnim standardima, ostalo je samo da ih popunimo, a za to smo se spremali dok je trajala pandemija virusa korona.

Rekao je Aleksandar Granulić, v.d. direktora Centra za obrazovanje odraslih (nekadašnji Radnički univerzitet), u razgovoru za "Nezavisne" u vezi s reorganizacijom ovog centra, onoga što je urađeno otkako je početkom februara preuzeo mjesto v.d. direktora, te budućih ciljeva u razvoju ovog centra.

Granulić je rekao da je dio ovog objekta preuređen i modernizovan, ali da je pred njima još dosta posla kada je riječ o uređenju zastarjelog prostora te da sada osluškuju potrebe tržišta rada.

Istakao je da se ovaj centar bavi andragoškim obrazovanjem i nudi osnovnoškolsko obrazovanje, u čemu vide svoju šansu za stabilnost ustanove, čija je transformacija počela prošle godine.

"Statistički podaci pokazuju da samo u okolini grada ima više od 10.000 ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu. Mi tu vidimo šansu za stabilnost ove ustanove, koja postoji već 58 godina", rekao je Granulić.

Dodao je da je jedna od novina i to što su u ovaj centar u posljednjih nekoliko mjeseci uveli OSD (Austrijska jezička diploma) licencu.

"Doveli smo kompaniju 'Dialog' koja ima ovu licencu i na taj način smo postali ispitni centar za BiH. Sada smo u fazi pripremanja prostorija. Kao i do sada fokusiraćemo se na dualno obrazovanje, neformalno obrazovanje koje donosi kurseve stranih jezika, IT kurseve i sve kurseve koji su na tržištu rada bitni i moderni, bila to moderna muzička škola ili slikarstvo i kiparstvo. U planu su i kursevi montiranja i snimanja, u smjeru savremenih medijskih kanala", kazao je Granulić.

Dodao je da u planu imaju uvođenje stalnih sastanaka s Udruženjem privrednika, a najavio je i otvaranje "radničke bašte" po ugledu na "baštu sljezove boje", gdje će moći nastupati gradski umjetnici.

"Zbog korone u našoj bašti nećemo imati više od 50 osoba u publici, iako možemo da primimo oko 120 osoba, a programe ćemo završavati oko 22.30", naveo je Granulić, naglašavajući da je ideja da se kroz "radničku baštu" ovaj centar dodatno otvori za građane.

Naveo je da se Centar uključio u realizaciju projekta "Ponosna kartica 2020 - cijena minus za tri plus", namijenjen porodicama sa troje i više djece.

"Mi ćemo roditeljima dati popust na prekvalifikaciju da oni svojoj porodici budu funkcionalniji kada je u pitanju konkurentnost na tržištu i da porodici donesu više novca", zaključio je Granulić.