Četiri predmeta u školama biće ista i u RS i u Srbiji

BANJALUKA - Usklađivanjem nastavnih planova i programa iz nacionalne grupe predmeta u Republici Srpskoj i Srbiji, dio planova i programa iz srpskog jezika, istorije, geografije i poznavanja prirode i društva od početka nove školske godine će biti isti.

Rekao je ovo juče Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, nakon tematske sjednice odbora za obrazovanje Narodne skupštine RS i Narodne skupštine Republike Srbije u Banjaluci. On je istakao da se radi o četiri predmeta za niže razrede osnovnih škola, do petog razreda.

"Srpski narod, bez obzira na to gdje bio, treba da uči isti jezik, istu istoriju, istu geografiju, jer se radi o istom narodu koji ima istu istoriju, govori istim jezikom i normalno je da nastavni plan i programi za djecu u osnovnim školama treba da bude isti", rekao je Malešević.

On je istakao da prema Dejtonskom sporazumu RS ima pravo na vlastito obrazovanje i nadležnost da uređuje sistem obrazovanja.

On je dodao da su Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije potpisali memorandum o saradnji 2010. godine, te da nisu izašli iz tog okvira, niti okvira Dejtonskog sporazuma.

"Ove godine smo imali zajednički sastanak saradnika ministra u Srbiji i mojih saradnika, usaglasili smo određene procedure u usklađivanju nastavnih planova i računamo da ćemo to uspjeti bar za dio razreda do septembra, a nastavićemo i dalje da radimo na tome i to ćemo završiti", kaže Malešević.

Dodao je da je to izazvalo negativne komentare u određenim političkim strankama u BiH, naročito u FBiH, ali da srpski narod ima pravo da uči svoju nauku, a u nju ulazi nacionalna grupa predmeta.

Danijela Mrda, predsjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje NS RS, rekla je da postoji mnogo oblasti u kojima ova dva odbora mogu raditi zajedno s ciljem unapređenja obrazovanja u RS, ali i Srbiji, te drugih oblasti tehnološkog razvoja, očuvanja i njegovanja kulturno-istorijskog nasljeđa.

"Kao jedan od vrhunaca je saradnja zajedničkog nastavnog plana i programa za nacionalnu grupu predmeta, bez tendencije da se ugroze prava bilo kog konstitutivnog naroda u RS ili manjinskog naroda, kako kod nas, tako i u Srbiji", rekla je Mrda.

Ljubiša Stojmirović, zamjenik predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije, kaže da moramo čuvati srpski jezik, pismo, istoriju i sve što krasi kroz vijekove srpski narod.

Dodao je da ne razumije zašto bi nekome smetala zajednička sjednica odbora, koja može biti samo korisna.

On je istakao da je srpski jezik ustavan i službeni jezik u svim dijelovima Srbije, pa tako i u Sandžaku.

Protekli rat će se izučavati i u školama u RS

Protekli rat na našim prostorima će se izučavati u srednjim i osnovnim školama u RS, rekao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

On je naglasio da su imali preporuku OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija da se protekli rat ne izučava kad su u pitanju škole u BiH, ali da škole u FBiH to ne poštuju, te je donesena odluka da se on izučava i u školama RS.

Pored izučavanja proteklog rata, odlukom Vlade RS, vjeronauka će biti uvedena u srednje škole, s tim da učenici u prve dvije godine srednje škole imaju mogućnost da izučavaju kulturu religije kao alternativu vjeronauci, a u trećem i četvrtom etiku. Ministar smatra da je sve više praktične nastave u školama.