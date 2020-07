Damjanović: Opasne namjere vlasti Tuzlanskog kantona

BANJALUKA - Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović smatra da su opasne namjere vlasti Tuzlanskog kantona da navodni genocid u Srebrenici tematizuju na časovima istorije u završnim razredima osnovnih škola u skladu sa već izvršenim izmjenama svog nastavnog plana i programa.

Damjanović je rekao Srni da to nije iznenađenje i da su mu već poznate namjere brojnih kantona u Federaciji BiH da uče svoje učenike o tome, kao i o lekcijama o formiranju takozvane Armije BiH, o "opsadi Sarajeva", Tuzlanskoj kapiji, "genocidu" i slično.

On je podsjetio da je to u suprotnosti sa sporazumom koji je 2004. godine inicirao OEBS, a potpisali svi ministri obrazovanja s ciljem da se ne izučavaju sadržaji iz devedesetih godina 20. vijeka na ovim prostorima.

"Mi smo se toga držali, a kantoni nisu navodeći da su Srbi agresori, da su počinili genocid i slično. Ipak, mi smo prije četiri godine počeli da ispravljamo te greške time što smo počeli izučavati događaje iz pomenutih godina s ciljem da na tom planu damo do znanja međunarodnoj zajednici, koja na kantonalne odluke gleda blagonaklono. Naravno, ne s ciljem da pričamo ko je bio agresor ili izvršio genocid, iako je toga bilo u Drugom svjetskom ratu, već da učenike naučimo istinu o tome kako se raspala bivša Jugoslavija, kad je počeo rat u BiH, o Dejtonskom sporazumu i razvoju Srpske u skladu s tim", rekao je Damjanović.

On je dodao da učenici završnih razreda u Republici Srpskoj izučavaju događaje iz devedesetih godina prošlog vijeka, te da će Srpska od ove godine u tom smislu imati udžbenike za četvrti razred osnovne škole.

"To je naš odgovor istinom i onim što je zaista bilo, da našim učenicima damo istinu, a istoričari će nakon 50 godina dati mišljenje da li je to istorijska činjenica. Ako đake sada ne upoznamo činjenicama pitanje je da li će neko to govoriti, za razliku od njihovih udžbenika koji su puni mržnje i diskvalifikacija prema Srbima", kaže Damjanović.