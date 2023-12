Desetkama se upisao u istoriju banjalučkog Elektrotehničkog fakulteta

GRADIŠKA, BANJALUKA - Drago Šmitran, mladić iz Gradiške, ispisao je stranice istorije banjalučkog Elektrotehničkog fakulteta (ETF) postavši treći student ove visokoškolske ustanove koji je studije završio sa sve i jednom desetkom u indeksu, ali i prvi koji je ovo postigao na studijskom programu Računarstvo i informatika.

Šmitran je srednju Tehničku školu završio u Gradišci, sa zvanjem tehničar računarstva, i, kako kaže za "Nezavisne novine", još tada je znao da želi biti programer.

"Provodio sam vrijeme igrajući razne igrice, i to sve do srednje škole, dok nisam otkrio svijet programerskih takmičenja. To me zainteresovalo da se počnem pripremati za razna informatička takmičenja, i to sam na neki način shvatio kao igricu i izazov. Pored učenja osnovnog gradiva, učestvovao sam na mnogobrojnim informatičkim takmičenjima, a kao dva uspjeha bih izdvojio bronzu na Balkanskoj olimpijadi iz informatike i učešće na Svjetskoj olimpijadi u Japanu", rekao je Šmitran.

Ističe da je nakon završene srednje škole i dobrih rezultata koje je već tada ostvario dobio ponudu da studira na jednom fakultetu u Rusiji, a dobio je i punu stipendiju na Računarskom fakultetu u Beogradu.

"Ipak, izabrao sam Elektrotehnički fakultet u Banjaluci jer sam smatrao da mi može pružiti obrazovanje koje mi je potrebno da bih se bavio programiranjem", kaže Šmitran i dodaje da je zahvalan na svemu što mu je ETF pružio i što je kroz studije sazrijevao i postao zrela osoba.

"Postojao je veći broj osoba koje su me podržavale tokom fakulteta, ali kao primarnu podršku izdvojio bih porodicu. Osim njih, imao sam podršku i prijatelja, kolega sa fakulteta, te osoblja fakulteta i ovim putem im zahvaljujem", rekao je Šmitran i dodao da je, nakon svega, ponosan na uspjeh koji je postigao.

"Još sam na takmičenjima u srednjoj školi primijetio ocjene koje su bivši takmičari imali. Na osnovu toga mogao sam zaključiti da mogu ostvariti dosta dobar prosjek, ako se potrudim. Zadao sam sebi perfektan prosjek za cilj jer sam smatrao da i u slučaju malo lošijih ocjena od zadatih - i dalje ću ostvariti relativno dobar prosjek. Na početku, pogotovo na prvim kolokvijumima, nisam bio siguran da ću i ispuniti cilj, ali s vremenom je to bilo izglednije, pogotovo kako sam rješavao teže ispite", objašnjava Šmitran.

Dodaje da je tokom studija na ETF-u učio mnogo kako bi u potpunosti razumio i savladao gradivo, ali nikada nije zapostavio ni druženje sa kolegama, koje bi bilo u manjem obimu tokom ispitnih rokova, jer su svi spremali ispite.

"To je podrazumijevalo da čitam i razumijem neke stvari koje možda nisu direktno uticale na ocjenu, ali čije razumijevanje bi mi indirektno pomoglo u sticanju željene ocjene. Što se tiče daljih studija, za njih još nemam planove jer prvo želim da se zaposlim, a školovanje uvijek mogu nastaviti, i nekad kasnije", smatra Šmitran.

Kroz osmijeh dodaje da je postizanje svih desetki, ipak, zahtijevalo određeni napor, a sve je zavisilo od nastavnog predmeta.

"Bilo je lakših predmeta, a, opet, neki su bili teži i obimniji. Volim da mislim da nisam imao tremu i za vrijeme odbrane diplomskog rada, ali vjerovatno mi podsvjesno nije bilo svejedno. Tema rada bila je 'Klasifikacija teksta uz pomoć NLP-a i NER-a'. NLP je skraćeno za 'Natural Language Processing', odnosno na našem jeziku to bi se prevelo na obradu prirodnih jezika. NER je skraćenica za 'named entity recognition', prepoznavanje imenovanih entiteta. Primaran zadatak diplomskog je da se izvrši klasifikacija novinskih članaka u određen broj kategorija kao što su politika, sport i slično", objašnjava Šmitran.

Prema njegovim riječima, trenutno mu je u prvom planu pronaći zaposlenje i, kako kaže, volio bi da ostane u Republici Srpskoj.

"Ako to ne uspijem, gledaću da odem negdje van granica Bosne i Hercegovine. Ostala mi je navika iz srednje škole da rješavam algoritamske zadatke, a to će mi svakako dobro doći prilikom zaposlenja jer se slični zadaci postavljaju u intervjuima", kaže Šmitran, koji u slobodno vrijeme voli da posjeti i teretanu.

Mladima savjetuje da se ne boje da postave visoke ciljeve prilikom upisa na fakultet. "Možda će određeni studenti imati bolju startnu poziciju u slučaju da dolaze iz jačih škola, da ih tako nazovem, ali svakako desetka nije jedina ocjena. Bitno je potruditi se za ocjenu i redovno učiti tokom semestra. Onima koji se još nisu odlučili za fakultet preporučio bih da upišu ETF. Ja sam upisao smjer Softversko inženjerstvo i većina kolega što su završili su se i zaposlili, tako da očekujem da ne bi trebalo da bude problema prilikom zaposlenja", zaključio je Šmitran.

Svoj ponos na ovog skromnog mladića iz Gradiške ne kriju kolege, nastavnici i mentori, a Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci, kaže za "Nezavisne novine" da sada imaju "veliku trojku" jer se Drago pridružio dvojici studenata koji su prije njega, takođe, upisali svoja u stranice istorije ove visokoškolske ustanove, koja je ove godine proslavila 61 godinu postojanja.

"To je prvo uspjelo Filipu Saviću 2014. godine, zatim Bojanu Derajiću, koji je studije završio 2021. godine. Studenti koji završavaju ETF dobijaju veoma primamljive ponude i većina ih ostaje ovdje, jer se IT sektor snažno razvija i kod nas zadnjih desetak godina", kaže Đurić.

Napominje da je Drago prvi koji ima sve desetke u istoriji fakulteta na studijskom programu Računarstvo i informatika.

"Meni je i kao dekanu, ali i kao njegovom mentoru, bilo zadovoljstvo raditi s njim. Diplomski rad bio je zanimljiv. Vjerujte, lako je raditi sa studentom kao što je on: date mu instrukcije, malo ga usmjerite, on dođe sa rezultatima, vi to pogledate, još malo usmjerite i na kraju dobijete sjajan diplomski rad", kaže Đurić.

