Direktori moraju zbrinuti nastavnike s manjkom časova

​BANJALUKA - S obzirom na to da je broj učenika u osnovnim i srednjim školama u RS iz godine u godinu sve manji, ovih dana je u fokusu preraspodjela prosvjetnih radnika, kako bi se izbjegla pojava tehnološkog viška, potvrđeno je "Nezavisnim" u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

"Smanjenje broja učenika odražava se na normu prosvjetnih radnika, ali očekujemo, tamo gdje se ustanovi višak, da se izvrši najkorektnija raspodjela zaposlenih u drugim školama, a na nivou svih aktiva direktora osnovnih i srednjih škola", istakli su u Ministarstvu te naveli da je u julu svim osnovnim i srednjim školama upućen dopis kojim se skreće pažnja direktorima obrazovnih ustanova na to važno pitanje.

Pojasnili su da su, u skladu sa zakonom direktori škola dužni, prije raspisivanja konkursa, za popunu upražnjenog radnog mjesta za radnike, da rasporede na to mjesto nastavnika koji je ostao bez norme ili ima nepunu normu časova.

"Propisano je i da aktiv direktora škola razmjenjuje informacije o raspoloživim i potrebnim nastavnicima sa direktorima i osnovnih i srednjih škola sa područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se škola nalazi, a radi njihovog raspoređivanja", istakli su u Ministarstvu.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata nauke, obrazovanja i kulture RS, rekao je da je osnovna tema ovih dana mogućnost pojave tehnološkog viška i djelimičnog tehnološkog viška u školama.

"Direktori u ovom trenutku moraju biti na visini zadatka, da poštuju propise i da sve one časove koje imaju prikažu realno te da povedu računa o toj situaciji i preraspodjele radnike na najbolji način", kazao je Gnjatić te najavio sastanak sa nadležnim ministarstvom u kojem će biti govora o posebnom kolektivnom ugovoru i tehnološkom višku.

Naglasio je da neki prosvjetni radnici strahuju da bi mogli postati tehnološki višak zbog sve manjeg broja učenika iz godine u godinu, ali da se Sindikat trudi da pronađe rješenje.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola regije Banjaluka, istakao je da u ovoj regiji neće biti problema sa tehnološkim viškom.

"Zakon je to precizno opisao i mi to tako i radimo. Banjalučki aktiv sa opštinama Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo izvršio je preraspodjelu i mi nećemo imati stanje tehnološkog viška. Tamo gdje se smanjuje broj odjeljenja, tu su veći problemi, a kada je konkretno banjalučka regija u pitanju, tu nije došlo do značajnijeg smanjenja", navodi Popržen.

Duško Đurić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Semberija, naveo je da su na tom području aktuelne oscilacije broja đaka.

"Ove godine ih je 20-30 manje tako da smo mi zadržali taj neki nivo kada je broj đaka u pitanju. Mi ne bi trebalo da imamo većih problema kada je zbrinjavanje radnika u pitanju", kazao je Đurić.