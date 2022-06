Đaci kroz kviz učili o slavnom Tesli

DOBOJ - Koliko je bio visok, da li je bio oženjen, koji je njegov prvi, a koji je zadnji patent, koliko je bila duga vještačka munja koju je stvorio - samo su neka od stotinu pitanja na kvizu o Nikoli Tesli koji je osmislila Ranka Jovanović Blašković, nastavnica fizike u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić".

Spremajući se za ovaj kviz đaci saznaju mnogo toga što ne bi imali priliku naučiti na časovima, a na naše pitanje šta im je najinteresantnije od svega što su doznali o slavnom naučniku odgovaraju:

"To što je napravio prvo električno vozilo koje je moglo ići 160 kilometara na sat. Tesla je bio zavisnik o broju tri i sve što je radio morao je raditi tri puta. Živio je takođe na 33. spratu u hotelu u Njujorku", kaže David Narić, učenik osmog razreda, dok njegova drugarica Andrea Đukić dodaje još neke zanimljive podatke koje je zapamtila spremajući se za kviz.

"Živio je u 3327. sobi, to je onako baš bilo fascinantno za zapamtiti. Takođe ono što je bilo zanimljivo je to što nije volio žene koje nose bisere", rekla je Andrea te dodala da ako znamo formule lako možemo riješiti sve zadatke iz fizike.

Autorka kviza napominje da u njemu ne učestvuju samo odlikaši, te navodi da se prijave svi koji žele da nauče nešto novo.

Tesla je imao hiljadu izuma, 700 je patentirao, kaže nastavnica fizike, a pitanje je da li bi neko znao da nabroji 50, ali kada se neki patent pomene đaci se iznenade da je njihov tvorac ovaj naučnik.

"Recimo, on je otac robotike. Kada se sada kaže djeci da je on prvi napravio daljinski i brodić koji ako ga pitaš koliko je dva puta dva on klikne četiri puta tasterom, sijalice se upale četiri puta. Tada je bilo neshvatljivo tadašnjim naučnicima da nema nikakvih kablova, da je to kroz vazduh. A ja djeci kažem, vi ste se rodili s daljinskim, pa ne znate, ne shvatate šta je to u stvari, šta to znači", kazala je Ranka Jovanović Blašković.

Ona je navela da među njenim đacima ima dobrih budućih fizičara, a to potvrđuju i takmičenja.

"Prošla godina je bila možda i najbolja dosad. Imali smo prošle godine dva takmičara na republičkom takmičenju, drugo i šesto mjesto. Oni vole kada se rade eksperimenti, a fizika jeste takva da je omogućeno da radimo eksperimente. Ove zadnje dvije-tri godine malo je problematično da se nose sprave za eksperimente po učionicama, ali kada je kabinetska nastava može se organizovati lijepo", poručila je nastavnica fizike.