Đaci na plaćenoj praksi u Novom Sadu

DOBOJ - Umjesto u školskim klupama, učenici dobojske Ekonomske škole februar će provesti na plaćenoj praksi u Novom Sadu, a iako se raduju ovom izazovu, izostanak sa nastave i propušteno gradivo iz jednog predmeta stvara im glavobolju.

"Najviše me brine knjigovodstvo, zato što je to baš stručan predmet, na kojem mora baš da se radi, ali mislim da ću, uz pomoć naših profesora, koji nam stvarno stoje na raspolaganju, i to uspjeti da riješim", iskrena je Ivana Kurtinović, učenica trećeg razreda, smjer bankarski tehničar, dok je njena drugarica Jelena Kajganić na naše pitanje šta je najviše zabrinjava tokom izostanka sa nastave otkrila:

"Možda računovodstvo, to je jedan od najtežih predmeta u našoj školi, mislim, u našem smjeru. I, naravno, mora redovno da se uči... S obzirom na to da sam odličan učenik, mislim da ću nadoknaditi sve kako treba, a, naravno, ponijećemo i sveske kako bismo mogli učiti tamo", navela je Kajganićeva.

"Rekli su nam da ne treba toliko da se opterećujemo zbog toga, ipak smo mi odlični učenici, pa pošto nije toliko dug period, smatramo da ćemo postići sve to i kada se vratimo", smatra Jovana Nikić, učenica trećeg razreda, smjer bankarski tehničar.

Šest učenika drugog i trećeg razreda ove škole koji se obrazuju za bankarskog, odnosno ekonomskog tehničara, kao i za poslovno-pravnog i poslovno-informatičkog tehničara, do kraja februara će da stiču radne navike u Privrednoj komori Vojvodine.

"Što se tiče samog odabira, Privredna komora je raspisala javni poziv i svi učenici su imali mogućnost da se prijave. Uglavnom su se prijavljivala dobra djeca, kada kažem dobra, mislim na odlične učenike, one koji mogu da odgovore ovom izazovu, jer će mjesec dana biti odsutni. Iako je Ministarstvo dalo saglasnost, kada se vrate, ti učenici će morati tih mjesec dana na neki način da nadoknade, odnosno da im škola izađe u susret, da pređeno gradivo nadoknade. Vjerujem da će im ovo biti jedno veliko iskustvo i da će da oplemene i obogate svoje znanje, ono što uče u školi sada da primijene na praksi u preduzećima", izjavila je Tijana Vasiljević Stokić, direktorka Ekonomske škole.

