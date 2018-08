Đaci pohrlili na zanate

BANJALUKA, PRIJEDOR - U školskoj 2018/2019. godini više učenika je upisalo treći stepen srednjeg obrazovanja nego godinu dana ranije.

Naime, kako je za "Nezavisne" rekao Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS, od ukupnog broja upisanih, njih 22,57 odsto je upisalo treći stepen, dok je taj procenat u prošloj godini bio 19,07 odsto.

Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije, kazao je da je rezultat povećanja to što su škole zajednički sa firmama radile prezentacije zanimanja, što je prvo poboljšalo interesovanje, a onda i upis đaka u trogodišnja zanimanja.

"To se dešava upravo zato što je na tržištu došlo do zasićenja mnogih četvorogodišnjih smjerova. Sa završenim zanatom lakše je doći do posla, pa ne čudi da je upravo to nagnalo đake da ove godine više upisuju zanate", kazao je Bajić za "Nezavisne".

Da su đaci konačno počeli da upisuju zanate za "Nezavisne" potvrđuje i Spasoje Vasiljević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola na području Doboja, koji je istakao da su roditelji, ali i đaci, konačno počeli da se osvješćuju.

"Mi ciljano otvaramo veći broj zanimanja trećeg stepena, tako da đake kanališemo u treći stepen nešto jačim marketingom i popularizacijom deficitarnih zanimanja", kazao je Vasiljević.

Prema njegovim riječima, što se tiče dobojske regije, oni su planirali da za narednu školsku godinu upišu oko 28 odsto učenika u treći stepen.

"Ove godine upisali smo oko 25 odsto, što je prema našoj procjeni izuzetan uspjeh jer unazad nekoliko godina taj procenat je iznosio oko 15 odsto", pojasnio je Vasiljević. Prema njegovim riječima, škole su se kroz odgovarajuće projekte osposobile i opremile za zanimanja trećeg stepena pa je, kako kaže, interesovanje učenika za zanate ove godine veće.

Valentina Sovilj, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola prijedorske regije, ističe za "Nezavisne" da je povećan broj učenika koji upisuju zanate upravo zbog potrebe za ugostiteljskim radnicima, kuvarima, variocima i sličnim zanimanjima.

"Upravo su to zanimanja kojih nema dovoljno na tržištu, a uticalo je na to da konačno i roditelji, ali i sami đaci, pokažu veće interesovanje za ova zanimanja", kazala je Soviljeva.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže za "Nezavisne" da broj upisanih učenika na zanate raste i zbog skoka cijena zanatskih usluga.

"Plate kod nas još ne mogu biti mjerilo i nisu ono što će dati ozbiljan stimulans. Čini mi se da je društvena slika malo pokazala da se džaba školovati za fina zanimanja s kojima nikad nećete naći posao", kazao je Škrebić.

Broj upisanih đaka po regijama za narednu školsku godinu

Regija III stepen IV stepen Broj upisanih učenika Birač 167 544 711 Hercegovina 99 591 690 Prijedor 493 1.186 1.679 Semberija 300 905 1.205 Doboj 418 1.191 1.609 Banjaluka 579 2.282 2.861 Sarajevsko-romanijska regija 129 795 925 Ukupno: 2.185 7.495 9.680

Broj upisanih đaka po regijama u 2017/2018. godini