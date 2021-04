Djeca sve češće moraju na instrukcije

BANJALUKA, PRIJEDOR - S obzirom na to da časovi u osnovnim i srednjim školama u RS traju po 20 minuta, te je učenicima teže pohvatati stvari koji moraju naučiti, roditelji se sve više odlučuju da plaćaju instrukcije da bi djeca upotpunila znanje i lakše savladala gradivo.

Naime, kako kažu oni koji nude instrukcije, najtraženije su iz matematike i fizike, odnosno onih predmeta koje učenici treba najviše da vježbaju.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS, ističe za "Nezavisne" da ove godine nije redovno stanje u školama, te je razumljivo da učenicima trebaju instrukcije iz nekog predmeta.

"Jasno je da se na časovima koji traju po 20 minuta ne može uraditi ono što se radilo za 45 minuta bez obzira na sve napore koje ulažu i profesori i učitelji, ali i samim učenici", kaže Damjanović.

Dodaje da osnovcima prilikom učenja pomažu i roditelji da bi dostigli neophodni nivo znanja.

"Instrukcije su nažalost davane i prije nego što je čas skraćen na 20 minuta i mislim da ih posljednjih desetak godina sve više i više", kaže Damjanović.

Sanja Marković, apsolvent na Prirodno-matematičkom fakultetu Banjaluke, koja daje instrukcije iz matematike, kaže da je tražnja za instrukcijama povećana.

"To su naročito djeca uzrasta od trećeg razreda pa nadalje, najviše osnovna škola. Nisu savladali baš najbolje gradivo koje su imali online u prethodnom razredu pa im sad to otežava praćenje dalje nastave", kazala je Markovićeva.

Dodaje da je, s obzirom na to da čas traje 20 minuta, učenicima jako teško sve popratiti bez još nekog rada.

Instruktor matematike iz Prijedora kaže da je tražnja za instrukcijama povećana i u ovom gradu, ali da on radi samo s osnovcima i to iz matematike i fizike.

Dodaje je da čas kod njega traje sat i po i da je cijena 15 KM, te da je standardna cijena časa od 10 do 15 KM i da se svi instruktori drže tog standarda.

Roditelji, sa druge strane, ističu da je odvijanje nastave u pandemiji otežano te da ništa ne može nadoknaditi interakciju između nastavnika i učenika u učionici.

Prema mišljenju roditelja, ali i učenika, razočaravajuće je da djeca po cjelovitije znanje moraju na instrukcije.

"Moje dijete uzima instrukcije iz matematike. Učiteljica ide brže s gradivom nego što djeca uopšte usvoje prethodno. Sama se zamislim često nad zadatkom pa sam primorana potražiti pomoć 'učiteljice instruktorice'", rekla je Lidija Udovčić, majka učenice trećeg razreda osnovne škole u Banjaluci.

Dunja Vujatović, maturantkinja Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" iz Banjaluke, ističe da učenici iz njenog razreda uglavnom imaju potrebe za instrukcijama.

"Idemo na instrukcije, neki više, neki manje. Uglavnom su to matematika i osnove elektrotehnike, jer su nam to najteži predmeti i svi ostali predmeti se zasnivaju na tome. Ako ne znamo to dvoje, onda nam je teško savladati ostatak gradiva iz ostalih stručnih predmeta", kazala je Dunja.