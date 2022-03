Dobojlija napisao udžbenik: "Super profesor, Kamenko je uvijek tu"

DOBOJ - Umjesto iz skripte đaci širom RS koji se obrazuju za poslovno - informatičkog tehničara od septembra će znanja iz predmeta procesi razvoja softvera usvajati iz udžbenika koji je napisao Dobojlija Kamenko Duronjić.

On predaje dva predmeta u Tehničkoj i dva u Ekonomskoj školi, a jedan od tih predmeta je procesi razvoja softvera, kako se zove i udžbenik.

"Procesi razvoja softvera predajem tri godine bez udžbenika što znači da sam za te tri godine morao da pripremim odgovarajuće materijale, a opet napominjem da u prosvjeti radim 17 godina, tako da sam imao neke materijale od prije. Udžbenik u potpunosti prati nastavni plan i program koji je predviđen za struku pravo, ekonomija i trgovina, za smjer poslovno - informatički tehničar, koji je odobren od Republičkog pedagoškog zavoda, odnosno Ministarstva prosvjete RS. Taj plan i program sastoji se iz tri dijela: informacioni sistemi, zatim jedan dio koji se odnosi na razvoj softvera, i treći dio koji se odnosi na uvod u programiranje", pojasnio je Kamenko Duronjić.

On ističe da se osim udžbenika, koji je osnovno nastavno sredstvo na časovima koriste i softveri.

"Za ovaj predmet konkretno iz office paketa to je visio alat, i DFC plus, plus koji služi za osnove programiranja. Tako da su za nastavu pored udžbenika potrebni računari, projektor i učionica koja je kompatibilna sa odgovarajućim softverima", kazao je Duronjić.

Učenici prvog razreda Ekonomske škole, smjer poslovno - informatički tehničar za Duronjića, koji im predaje procese razvoja softvera imaju samo riječi hvale, i ponosni su što je autor udžbenika.

"On je predavao i mom bratu, tako da znam, upućena sam, i on je stvarno sjajan profesor, kao i njegovi časovi", navela je Mihaela Nikolić.

"Super profesor, Kamenko je uvijek tu, na njegovim časovima je najbolje, iskreno, ima druženja, ali ima i učenja naravno. Znamo kada smo ozbiljni, a kada se zezamo. Meni je super, iskreno, to je ono što sam očekivao, ima dosta informatike, kompjutera, ima i matematike, doduše, ali dobro je", iskren je Leo Wu.