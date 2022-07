Dobojlija odabrao spoj informatike i ekonomije u Moskvi

DOBOJ - Profesor ruskog jezika u Ekonomskoj školi zaslužan je što će Dobojlija Mateo Bukvić (18) ove jeseni u glavnom gradu Rusije započeti svoje akademsko obrazovanje.

"To je program koji organizuje Ambasada Rusije ovdje u BiH, dakle, godišnje prođe 65 ljudi iz države, a ja sam upisao smjer informatika i ekonomija u Moskvi. Profesor je rekao da imamo taj program, da imamo tu šansu, odmah sam se zainteresovao, počeo sam da učim ruski s njim", priča Mateo.

U narednih godinu dana slijedi mu pripremni period i usavršavanje ruskog jezika, a zatim ozbiljan rad i izučavanje spoja informatike i ekonomije.

"To je relativno mlada nauka, analiza velikih podataka. Trenutno je veoma tražena profesija, plate se kreću iznad 100.000 dolara godišnje. U opisu tog posla je da mene firme unajmljuju kako bih ja sve podatke stavio u algoritam, onda algoritam predviđa kako će tržište da se kreće i ja njima dostavim te informacije da oni znaju gdje da ulažu, šta da rade, kako da postupaju u budućnosti", pojasnio je budući akademac.

On nije prvi Dobojlija koji će se školovati u Rusiji, jer su se ranije dvije djevojke upisale na fakultete u Moskvi, odnosno Sankt Peterburgu, a na naše pitanje zašto baš ova zemlja, s obzirom na to da u posljednje vrijeme nije popularna, on odgovara:

"Ja sam u duši patriota, tako sam jednostavno odgojen i smatram da su se naši učenjaci koji su nešto uradili na ovim prostorima za naš narod školovali u Rusiji. Poznat primjer je Miloš Milojević, on je istoričar koji je studirao u Rusiji", priča Bukvić, za kojeg će neke od troškova snositi Gradska uprava.

"Ja snosim troškove boravka, imam sve obezbijeđeno, studentski dom. Grad snosi troškove avionske karte i troškove osiguranja, sve ostalo ja snosim. Mene će koštati mjesečno soba možda 60-65 maraka. Pošto je to jedan od najprestižnijih fakulteta u svijetu, godina košta 25.000 maraka, ali ja to sve imam besplatno, meni je sve, apsolutno sve obezbijeđeno, ja samo snosim troškove života tamo. Dakle, cijene namirnica u Moskvi, koja je najveći grad u Evropi, su kao u Doboju", kazao je mladi Dobojlija, kojem će, priznaje, najteže pasti odvajanje od roditelja i djevojke.