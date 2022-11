Domaćinstvo hit među osnovcima

DOBOJ - Među đacima Osnovne škole "Dositej Obradović" ove jeseni domaćinstvo je apsolutni hit, a na ovoj sekciji uče sve što su njihovi roditelji nekada savladavali uz majke i bake.

"Hit je zato što su djeca oduševljena i što su i roditelji oduševljeni ovom sekcijom, jer su inače i navijali da u školu bude uvedena ovakva sekcija. Šijemo, kuvamo, pravimo proizvode od tijesta, zimnicu. Učićemo da pletemo, tako da su djeca oduševljena i uključena u rad. Najviše umijeća djeca su do sada pokazala u kuvanju, a najmanje u šivenju, ali im je to bilo najinteresantnije, a nisu se susreli uopšte do sada s tim", ispričala je Dragana Đukić, učiteljica koja vodi sekciju domaćinstva, te dodala da istu pohađaju đaci od četvrtog do šestog razreda.

Samo u ovoj dobojskoj školi zasad se vratilo domaćinstvo, trenutno samo kao sekcija.

"Imali smo je nekada ranije, ali od ove godine ponovo smo aktivirali tu sekciju i imamo veoma veliki broj zainteresovanih učenika, na šta smo ponosni i što nam je veoma drago. Da djeca nauče neke stvari iz djetinjstva kojima smo se mi bavili, a ne samo da sjede za telefonima i računarima, kao što je to uobičajeno danas. Reakcija roditelja je uvijek bila pozitivna. Ideja se rodila zato što u našem obrazovnom sistemu postoji fakultativna nastava, pa smo mi odlučili prvo da ove godine vidimo kakav će odziv učenika biti, da isprobamo to sa sekcijom, pa planiramo od sljedeće godine da uvedemo kao fakultativnu nastavu", kazala je Sanja Ilić, direktorka škole.

Da je korisno znati kuvati, pokazalo se na degustaciji nacionalnih jela, koja je održana u školskoj zbornici, a na trpezi su se našla jela i poslastice koje su spremale majke učenika uz pomoć svojih mališana, ali i učiteljice.

"Ja sam pripremila jednu grčku poslasticu, tradicionalnu, koja se zove bugaca. Eto, malo da donesem dašak Grčke u našu školu. Nije teško, pravi se sa lisnatim tijestom. Napravi se krema, to se ispeče, pospe se cimetom i šećerom u prahu i bude odlično", rekla je učiteljica Dragica Dušanić te dodala da je recept za poslasticu ostavila na stolu za sve koji požele da je pripreme.

Hurmašice, čokoladnu baklavu, tulumbe te džem od šipka i sok od zove gostima je ponudila Amela Aldobašić, majka učenice, osmogodišnje Ene.

Na pitanje da li često priprema tradicionalne poslastice, Aldobašićeva odgovara:

"Pa, pravim često te tradicionalne, pogotovo za Bajram, a ponekad napravim i nešto malo modernije s obzirom na to da djeca više vole ove modernije kolače. Moj omiljeni tradicionalni slatkiš je baklava, definitivno. A od slanih jela to su burek i sarma. U pripremi poslastica pomaže mi kćerka, ona je učenica ove škole", rekla je Aldobašićeva.

Direktorka škole spremila je pasulj prebranac.

"Jedno tradicionalno jelo koje se uglavnom priprema u vrijeme posta, posebno na Badnji dan. Od bake sam najviše naučila da pripremam prebranac", navela je Sanja Ilić.