Dostupni udžbenici za osnovnu školu, cijena prošlogodišnja

ISTOČNO SARAJEVO - Svi udžbenici za osnovnu školu u Republici Srpskoj odštampani su i dostupni u knjižarama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, a cijena im je ostala na prošlogodišnjem nivou, rekla je Srni izvršni direktor Sektora izdavačke djelatnosti Vesna Subotić.

Kada je riječ o udžbenicima za srednju školu, Subotićeva je rekla da su svi ranije odobreni udžbenici odštampani, a u toku je proces pripreme i štampe određenih udžbenika koji su odobrenja dobili u junu i julu.

Ona je naglasila da će i ovi udžbenici biti uskoro završeni i tokom septembra dostupni učenicima.

Subotićeva je podsjetila da je Zavod, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom, sproveo sve aktivnosti definisane Planom udžbenika za školsku 2023/2024. godinu.

Ona je istakla da u školskoj 2023/2024. godini Zavod ima 12 novih udžbenika za osnovnu školu, odnosno udžbeničkih kompleta, i četiri adaptirana udžbenika.

Prema njenim riječima, za srednje škole Zavod ima 12 novih odobrenih udžbenika u različitim strukama i zanimanjima. Svi ovi udžbenici usklađeni su sa nastavnim planovima i programima i urađeni u skladu sa standardima za izradu udžbenika.

Subotićeva je naglasila da su cijene udžbenika za osnovnu školu ostale na nivou prošlogodišnjih.

"Cijena kompleta udžbenika za prvi razred iznosi 20 KM, za drugi razred 130 KM, za treći razred 141 KM, za četvrti razred 137 KM, a za peti razred 145 KM", rekla je ona.

Subotićeva je naglasila da cijene kompleta udžbenika za šesti, sedmi, osmi i deveti razred zavise od toga koji strani jezik se izučava kao drugi strani jezik.

Ona je napomenula da udžbenički komplet bez drugog stranog jezika za šesti razred košta 208 KM, za sedmi razred 230 KM, za osmi razred 250 KM i deveti razred 239 KM.

"Ovo su cijene bez drugog stranog jezika, jer se drugi strani jezik u školama izučava prema opredjeljenju roditelja, odnosno škola. Primjera radi, ukoliko učenik izučava njemački jezik, udžbenički komplet košta 25 KM. Udžbenički kompleti ruskog jezika, francuskog i italijanskog nešto su skuplji", rekla je ona.

Subotićeva je podsjetila da Vlada Republike Srpske u školskoj 2023/2024. godini obezbjeđuje besplatne udžbenike sa spiska obaveznih udžbenika za sve učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, za učenike pobjednike republičkih takmičenja u školskoj 2022/2023. godini, za učenike od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete po rođenju u porodici sa troje i više djece.

Ona je dodala da je Vlada obezbijedila besplatne udžbenike i za učenike od petog do devetog razreda koji su korisnici prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i/ili prava na ličnu invalidninu, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, te za odlične učenike od petog do devetog razreda koji dolaze iz porodica sa četvoro i više djece.

Subotićeva je istakla da je u svim knjižarama Zavoda dostupna bogata ponuda školskog pribora, ruksaka i ostalih potrepština neophodnih za spremanje učenika za školu.

"U ponudu smo uvrstili različite brendove. Cijene zavise od kvaliteta i brenda. Primjera radi, cijene svesaka A5 iznose od 0,80 KM do 2,50 KM, svesaka A4 od 1,60 KM do 3,75 KM, bojica 12/1 od 1,65 KM do 4,95 KM, grafitnih olovaka od 0,20 KM do 1,85 KM, te pernica od 2,85 prazna do 42,90 KM puna", navela je ona.

Subotićeva je rekla da cijena ruksaka iznosi od 29,90 do 85 KM, torba za vrtiće od 21,20 KM do 40,10 KM, torba za fizičko /vrećica/ od 3,50 KM do 14 KM.