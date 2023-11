Druga smjena u vrtićima samo tamo gdje ima interesa

BANJALUKA, TREBINJE - Radno vrijeme vrtića, kako javnih, tako i privatnih, u Republici Srpskoj varira od mjesta do mjesta, a drugu smjenu imaju samo oni gdje je dovoljno velika zainteresovanost da bi se rad do večernjih sati organizovao.

Za razliku od ranijih godina, kada je u Banjaluci bio veći broj vrtića koji su radili do 21 čas, danas je situacija potpuno drugačija, te je, prema riječima Petra Jokanovića, direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, u gradu na Vrbasu zbog slabog interesovanja roditelja ostao samo jedan takav objekat.

"Mi imamo samo jedan takav objekat, to je vrtić 'Radost'. On ima zabavište koje radi od 15 do 21 čas i to je jedini objekat gdje mi imamo zabavište i organizovan poslijepodnevni rad", rekao je Jokanović za "Nezavisne novine", dodajući da ni ta grupa nije u potpunosti popunjena, odnosno da i u njoj ima još mjesta.

"Mi smo radili anketu za vrtić 'Kolibri' u Lazarevu kako bismo provjerili kakvo je interesovanje roditelja da se uvede zabavište, međutim nismo došli do broja koji bi opravdao pokretanje zabavišta", naveo je Jokanović.

On je istakao da veći objekti u Banjaluci rade od šest časova ujutru do 18 naveče, dok manji objekti rade od sedam do 17 časova.

Drugu smjenu ima i prnjavorski vrtić "Pčelica", a Boro Mijić, vlasnik ovog vrtića, istakao je za "Nezavisne novine" da interesovanje za duži rad postoji.

"Mi radimo drugu smjenu, odnosno radimo u dvije smjene. Prva smjena je od sedam do 16 časova, a druga smjena je od 12 do 20 časova. Potrebe da vrtić radi čak i duže ima, ali smatram da to nije dobro ni prema djeci, ni prema roditeljima, a ni radnicima. Da djeca ostaju do 22 ili 23 časa uveče u vrtiću, to je definitivno abnormalno", rekao je Mijić.

Tatjana Brdar, direktorica Javne ustanove Dječiji vrtić "Radost" Prijedor, istakla je za "Nezavisne novine" da na području grada imaju šest objekata, ali da drugu smjenu nemaju ni u jednom od njih.

"Nismo imali uopšte molbe ili upite roditelja za tako nečim", rekla je Brdarova.

Radno vrijeme do kasnih večernjih sati nije popularno ni među roditeljima u Laktašima, a Nataša Trninić, direktorica vrtića "Pčelica", koja je ujedno i predsjednica Aktiva direktora predškolskih ustanova Republike Srpske, istakla je da mali broj zahtjeva za dužim radnim vremenom ne opravdava i njegovo uvođenje.

"Mi smo anketirali nekoliko godina roditelje, međutim ovo radno vrijeme vrtića je od 1982. godine i većina je ostala i dalje pri tome da vrtić radi do 16.30. Imamo nekoliko sporadičnih slučajeva da roditelji traže duže radno vrijeme, međutim još uvijek ga nismo produžili", rekla je Trninićeva.

Interesovanja za drugu smjenu nema ni u vrtiću "Naša radost" iz Trebinja, te su tako, kako kaže direktorica Janja Ćapin, vrata vrtića za mališane otvorena od šest časova ujutru, pa do 16 časova.

"Mi smo usklađeni sa radom javnih ustanova i državnih preduzeća u Trebinju. Do sada kod nas nije bilo zahtjeva da se radi poslijepodne", istakla je Ćapinova, dodajući da se prilikom ranijih anketiranja samo nekoliko roditelja izjasnilo da bi možda ostavilo nekada dijete sat ili dva duže.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.