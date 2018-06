Državljanin Srbije osumnjičen za krijumčarenje migranata i pokušaj ubistva

ZADAR - Pedesetdevetogodišnji državljanin Srbije, koji je uhapšen na području Srba, osumnjičen je za krijumčarenje 30 migranata prema Italiji i za pokušaj teškog ubistva policijskih službenika, te je predat u pritvor u Karlovcu.

On je osumnjičen da se u srijedu, 30. maja, zaletio kombijem punim migranata na pripadnike policije, te da je tom prilikom ranjeno dvoje djece.



Policajci su ga pokušali zaustaviti blokadama, te svjetlosnim i zvučnim upozorenjima, ali se on na sve to oglušio.



Budući da nije htio da stane, policija je pucala na njega, ali su pogodili dvoje dvanaestogodišnje djece. Krijumčar je zatim pobjegao u šumu, a juče su ga uhapsili pripadnici granične policije.



Nakon što je danas završeno kriminalističko istraživanje, iz hrvatskog MUP-a su saopštili da se osnovano sumnja da je upravo on bio za volanom kombija, prenose hrvatski mediji.



Na teret mu je stavljeno da je pokušao da prokrijumčari 30 migranata u kombiju austrijske registracije, da se u dva navrata oglušio na upozorenje policije da se zaustavi, te da je prilikom policijske blokade vozilo usmjerio prema njima.



U policiji su naveli da je to učinio kako bi bijegom od policije prikrio da u tovarnom prostoru prevozi migranate iz Iraka i Avganistana koje je uz novčanu naknadu trebalo da preveze na područje uz granicu s Italijom.



Pedesetodevetogodišnjak je iz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku karlovačke Policijske uprave.