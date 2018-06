Eksperimentalna mala matura: Testovi pred oko 1.770 đaka

BANJALUKA - Učenici devetih razreda iz 21 škole u RS danas su prvi put eksperimentalno imali malu maturu, jer je oko 1.770 đaka radilo test iz srpskog jezika i književnosti, dok će se pred malim maturantima sutra naći testovi iz matematike.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS, ističe da učenici iz 21 osnovne škole učestvuju u eksperimentalnoj maloj maturi.

"Učestvuje oko 1.770 učenika i budući da je eksperimentalna neće uticati na upis učenika u srednje škole", kazao je Damjanović i dodao da ako učenik ostvari dobre rezulate može da mu se unese u odjeljensku knjigu.

Dodao je da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS najavilo da će mala matura u svim osnovnim škola u RS najvjerovatnije biti uvedena školske 2021/2022.

"Uvođenjem male mature znanje učenika dolaziće do izražaja. Dosad su jedini pokazatelj bile ocjene, ali koliko su one bile objektivne, to je upitno", dodao je Damjanović.

Dodao je da je Zakonom o srednjem obrazovanju predviđeno da će, kada zvanično bude uvedena mala matura, osim uspjeha u osnovnoj školi jedan od kriterijuma za upis u srednje škole biti i rezultati male mature.

Stevica Džogazović, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Prijedor, kazao je da je uvođenje male mature dobar potez.

"To je dobro mjerilo zbog upisa u srednju školu. Mislim da su kriterijumi za upis u srednje škole postali preblagi, da učeničko znanje iz pojedinih predmeta ne odgovara kvalitetu, odnosno zahtjevima koje traže određeni predmeti u srednjoj školi", kazao je Džogazović.

Željka Opačić, direkorica OŠ "Ivo Andrić" Banjaluka, kazala je da se u njihovoj školi prvi put sprovodi eksperimentalna mala matura.

"U testiranju je od 98 učenika učestvovalo 94", kazala je Opačićeva i dodala da se radi o kvalitetnoj generacija te da bi rezultati testiranja trebalo da budu poznati do ponedjeljka.

Rade Krecelj, direktor OŠ "Borisav Stanković" Banjaluka, ističe da je 76 učenika učestvovalo u testiranju i dodaje da su đaci završavali test za manje od 50 minuta.

Teodora Vučenović, učenica devetog razreda OŠ "Borisav Stanković" iz Banjaluke, kaže da je na testu iz srpskog jezika i književnosti bilo 20 zadataka.

"Testove sam radila manje od 40 minuta, iako je bilo predviđeno i do dva sata da se rade", kazala je Vučenovićeva.

Njena drugarica Saška Sandić ističe da se nada dobrim rezultatima.