Epilog "seksualne afere": Gnusna laž studentkinja bez ikakvih sankcija

BANJALUKA - Ukupno 11 studentkinja s Medicinskog fakulteta u Banjaluci, koje su, da bi dobile dodatni rok za ispit koji im je značio uslov, lažno optužile profesora dermatovenerologije Bogdana Zrnića za seksualno uznemiravanje, odlukom Medicinskog fakulteta u dogovoru s rektorom, neće biti sankcionisane niti na bilo koji način kažnjene!

Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, potvrdio je za "Nezavisne" da su odlučili preskočiti sankcije, ali uz jasnu poruku studentima da se takve stvari više neće tolerisati.

Profesor Zrnić nije htio komentarisati ovaj događaj jer, kako je rekao, sve je već rečeno te nema šta dodati ni oduzeti.

"Jasno smo studentima dali do znanja da je takva komunikacija krajnje štetna za ovaj fakultet, Univerzitet, ali i studente i da se više ne smije desiti. Zaključak je da moramo imati jedan transparentan, jasan i otvoren odnos Univerziteta i svih zaposlenih sa studentima i postaviti jasna pravila igre. Nije poenta da nekog razapnemo na krst već da izvučemo pouku koja će značiti da se to nikada ne bi smjelo dešavati", rekao je Škrbić.

Ističe da je odmah po prijavi studentkinja za uznemiravanje pozvao profesora Zrnića uz prisustvo predstavnika studenata, a Zrnić je tim saznanjem bio vrlo iznenađen.

"Kada se stvar zatalasala, one su se javile novim dopisom, gdje su se sve potpisale i izvinjavale su se zbog riječi koje su unijele nejasnoće, zabunu i okrivljivanje profesora. Da bismo zaštitili dignitet profesora i institucije, tim studentkinjama koje su pokušale pod pritiskom tražiti dodatni rok, omogućili smo da polažu pred nepristrasnom komisijom", rekao je Škrbić.

Iako te studentkinje nisu pokazale znanje ni pred komisijom, kako saznajemo od Saveza studenata Medicinskog fakulteta, profesor ih je nakon komisijskog odgovaranja mogao vratiti da ponovo slušaju ispit, ali to nije učinio.

"Profesor neće da tjera inat i neće im nametati da slušaju ponovo, već će u sljedećem roku moći izaći i biće tretirane kao i svi drugi studenti. To što se desilo je sada bilo i prošlo", rekao je Aleksandar Košpić, predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta.

Dodao je da mora postojati oprez kod ovakvih situacija da li stvarno ima nečeg ili se koristi situacija na Univerzitetu da se po svaku cijenu položi.

"Bio im je krajnji rok za uslov i nisu mogle prihvatiti tu situaciju. Kada su vidjele koliko je sve što su uradile ozbiljno, da ih čovjek može i tužiti jer ne mogu dokazati njegovu krivicu, jednostvno su se povukle, čak i priznale da je sve bila ideja jedne studentkinje. Profesor Zrnić kada nekome treba za uslov uvijek izlazi studentima u susret, to je možda i greška, ali on obara samo ako student baš ništa ne zna. Taj dan one su došle bez elementarnog znanja jer sam bio na ispitu. Bio sam i na ispitu pred komisijom, gdje opet nisu sve položile, a ispitivala ih je druga profesorica", rekao je Košpić.

Ističe da je ime profesora ukaljano uprkos tome što je dokazano da nije kriv te da ovakve stvari ne idu u korist niti profesoru ni studentu niti fakultetu.

Jedna bivša studentkinja stomatologije rekla nam je da dok je ona studirala Zrnić je kao profesor pokazao profesionalan pedagoški pristup, ispiti su se održavali grupno i bili vrlo korektni.

Vedran Francuz, sociolog, smatra da je po ovom pitanju Univerzitet morao imati jasan stav i oštro kazniti studentkinje.

Komentar iz Univerziteta povodom ovog slučaja do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili.

"One manipulišu ne samo tim profesorom, nad kojim vrše mobing, već i institucijom, a završavaju tako što ne bivaju sankcionisane. Slična situacija dovela je i do ostavke bivšeg rektora, koji je bio jedan od reformista", ističe Francuz.