Filozofija i ekologija pale u zaborav

BANJALUKA - Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku raspisan je juče na oba univerziteta u RS, gdje je ostalo slobodno više od 1.680 mjesta, a čini se da pojedini studijski programi, kao što su filozofija, ekologija te tehničko vaspitanje, padaju u zaborav.

Kako su saopštili u Univerzitetu u Banjaluci, planiran je upis 807 studenta, od navedenog broja, njih 537 može biti upisano u kategoriji budžet, 169 na samofinansiranjem, a plan je da se upiše i 78 stranih te 23 vanredna studenta.

Najveći broj studenata u drugom upisnom roku prima Elektrotehnički fakultet, gdje je slobodno 107 mjesta, Prirodnomatematički fakultet, gdje je ostalo slobodno 80 mjesta, te Filozofski fakultet sa 76 mjesta i Filološki sa 75 mjesta.

Kada je riječ o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u drugom upisnom roku planiran je upis 881 studenta, od toga 535 studenata na budžetu, 148 na samofinansiranju, dok je plan da se upiše i 107 stranih te 91 vanredni student.

Najveći broj slobodnih mjesta 265 ostao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zatim na Poljoprivrednom fakultetu njih 69.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na prvom upisnom roku bila su prijavljena 194 kandidata te da su upisali 123.

"Najveća zainteresovanost bila je na psihologiji, gdje smo popunili sva mjesta, osim mjesta za strane državljane", rekao je Dušanić.

Dodao je da je slična situacija i na studijskom programu Pretškolsko vaspitanje, gdje je ostalo jedno prazno mjesto na budžetu.

Kako je istakao, najmanje interesovanje budući brucoši su iskazali za studijski program filozofije i istorije.

"Tradicionalno imamo najmanje interesovanje za studijski program istorija i filozofiju, mada smo ove godine imali nešto više kandidata na istoriji u odnosu na prošlu godinu, ali na filozofiji je bio manji broj kandidata", kazao je Dušanić.

Naveo je da su na filozofiji upisali sedam studenata, te da je ostalo još osam slobodnih mjesta, a da je problem male zainteresovanosti za filozofiju problem koji je primjetan i u cijelom regionu.

"To je problem u cijelom regionu, a pogotovo u našoj državi. Treba vidjeti šta raditi u budućnosti, trebalo bi osvježiti taj studijski program", rekao je Dušanić.

Istakao je da je još veći problem što za studente društvenih i humanističkih usmjerenja, posebno za filozofiju, nema toliko mjesta za zapošljavanje.

"Filozofija je skoro izbačena iz našeg obrazovanja i to u tolikoj mjeri da je maltene nema, a mali broj studenata se može u budućnosti zapošljavati kao profesori filozofije i to je jedan od problema", zaključio je Dušanić.

Goran Trbić, dekan Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, za "Nezavisne novine" je rekao da je najveći broj slobodnih mjesta ostao na ekologiji i zaštiti životne sredine, kao i na tehničkom vaspitanju i informatici, gdje je ostalo po 15 neupražnjenih mjesta.

"Za drugi rok već imamo zainteresovanih za ova dva studijska programa, tako da očekujemo da tu popunimo mjesta, teško da ćemo popuniti sva mjesta, ali će biti sigurno studenata za ova dva programa", rekao je Trbić.

Dodao je da su studijski program geografija transformisali i to opšteg smjera u GIS i turizam, te da očekuju studente iduće godine.

"Osluškujemo potrebe novih brucoša i potrebe tržišta. Pratimo potrebe tržišta, ali i zahtjeve brucoša, međutim je činjenica da mladi imaju veće mogućnosti. Opada broj srednjoškolaca, a djeca imaju mogućnosti studiranja u inostranstvu, gdje odmah imaju dobre stipendije", kazao je Trbić.

Polaganje prijemnih ispita na Univerzitetu u Banjaluci i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu zakazano je za 5. septembar u devet časova, a kandidati koji uspješno polože prijemni ispit mogu se upisati u periodu od 12. do 16. septembra. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 5. do 9. septembra, a upis primljenih kandidata je od 13. do 16. septembra.

Na Muzičkoj akademiji i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijemni ispit biće održan 5. i 6. septembra sa početkom u devet časova.