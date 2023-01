Fiziku uče i za vrijeme raspusta

TREBINJE - U Gimnaziji "Jovan Dučić" u Trebinju počela je tradicionalna, peta po redu, Zimska škola fizike, koja godinama okuplja mlade talentovane fizičare srednjoškolskog, ali i uzrasta osnovnih škola, iz cijele Republike Srpske i Srbije.

Kako je u ime organizatora, Društva fizičara istočne Hercegovine, rekao profesor fizike Dobroslav Slijepčević, ponosni su na ovaj mali jubilej i zahvalni i Gimnaziji i gradu Trebinju, te Fakultetu za proizvodnju i menadžment i Republičkom pedagoškom zavodu, uz čiju pomoć se svakog zimskog raspusta organizuje ova škola kao provjera i sticanje znanja.

"Uspjeli smo dovesti respektabilan broj djece, jer je ove godine možda najmasovnija škola, sa oko pedesetak učesnika iz drugih gradova Srpske, dok će vjerovatno isto toliko biti i naših učenika, za koje nikada ne znamo koliko će ih biti jer su svima vrata otvorena da dođu i da se pet dana bavimo fizikom, da se družimo i da im pokažemo sve naše ljepote", kazao je Slijepčević.

Na ovogodišnju školu fizike došla su dva učenika iz Srbije, srednjoškolci iz Aleksinca, gdje se održava nadaleko čuvena Konferencija fizike, a u Trebinje su stigli sa svojim profesorom Slavoljubom Radulovićem kako bi proširili znanje.

"Četvrti put sam ovde i mogu da kažem da je organizacija dobra i da su moji učenici svih tih godina, učešćem u ovoj školi fizike u Trebinju, imali sjajne pripreme i osvajali u Republici Srbiji prve i druge nagrade zahvaljujući upravo i ovom iskustvu", kazao je Radulović.

Jedan od učenika koji je došao s njim je i Nikola Stambolić, državni prvak Srbije iz fizike, ali i matematike, kome je, kako kaže, ova škola fizike pomogla gotovo onoliko koliko i profesor Radulović.

"Škola mi je stvarno doprinela da osvojim sve ono što sam ostvario, a fizika sama po sebi nije strašna već zanimljiva, a kroz rad se može sve savladati", dodao je on.

Da podrška koju je ova škola imala do sada od Gradske uprave ni ubuduće neće izostati, potvrdila je Slađana Skočajić, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

"Grad Trebinje je podržavao i ovu školu i bilo kakvu inovativnost u obrazovanju, pa to radimo i ove godine, jer smo svjesni da je ovo jezgro budućih dobrih naučnih radnika, jer, ako se dijete od 13 do 18 godina opredijeli da zimski raspust upotrijebi tako što će dodatno učiti fiziku - onda je to znak da će oni sigurno u budućnosti biti primarna društvena grupa", kazala je Skočajićeva, čestitajući svim učenicima koji su se opredijelili da im obrazovanje bude nit vodilja.

Iz Društva fizičara istočne Hercegovine poručuju da će u narednih pet dana, kao i ranijih godina, dodatno raditi s djecom u domenu fizike, za šta se u redovnoj nastavi nema ni vremena ni mogućnosti, posebno kada su u pitanju laboratorijske vježbe, ali i komplikovaniji zadaci kojima se mladi talenti pripremaju za buduća takmičenja.