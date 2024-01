Gimnazijalke oslikale mural Svetog Save

PRIJEDOR - Pet učenica prijedorske Gimnazije, Elena Šarac, Tamara Balać, Lara Tadić, Teodora Tadić i Teodora Vukojević, uz pomoć profesora likovnog vaspitanja, slikara i grafičara Miloša Vučena, zajedničkim snagama oslikale su velelepni mural na kojem je Sveti Sava, veliki svetitelj srpskog naroda, po kome ova obrazovna ustanova i nosi ime.

Ideja o radu i nastanku murala došla je sasvim spontano i slučajno iz razgovora sa Veljkom Janjetovićem, direktorom Gimnazija "Sveti Sava" u Prijedoru, potvrdio je u razgovoru za "Nezavisne novine" slikar i profesor Miloš Vučen, koji je i izabrao talentovane učenice i sa njima zajedno radio na nastanku murala.

"Razgovarali smo o nekim stvarima koje bismo mogli raditi u školi, a striktno su vezane za moj predmet i u jednom momentu došli smo do ideje da uradimo mural, kao i do toga da na njemu bude lik Svetog Save. Lako smo se dogovorili i o materijalu i sredstvima za rad, a na meni je bilo da pronađem darovite učenike. Kada sam sa učenicima počeo da radim praktične radove na predmetu likovnog vaspitanja i obrazovanja, primijetio sam da u školi postoji mnogo djece koja su jako nadarena i talentovana za crtanje i za slikanje. Na osnovu njihovih interesovanja i tendencija izabrao sam pet učenica koje su baš bile zainteresovane za rad na muralu. Mnoge od njih kasnije planiraju i da se upišu na Akademiju umjetnosti, tako da će im rad na muralu definitivno biti od koristi", kaže Vučen.

Napominje da mu je kao predavaču bilo bitno da se druže kroz kreativan rad i da ostvare kontakt sa bojom, slikom, materijalima i generalno sa zidnim slikarstvom i prije nego što se upišu na Akademiju.

"Mi smo na muralu radili zajedničkim snagama i kroz zabavu, druženje i priču smo učili generalno o tehnikama i umjetnosti. Kao što sam slikao ja, tako su slikale i one, pomagali smo jedni drugima i ja sam kao predavač prezadovoljan. Radili smo kao jedno biće na muralu Svetog Save, koji je i impozantnih dimenzija. To je zid četiri-pet metara visine, oko tri metra širine, tako da je tu bilo dosta površine za oslikavanje i bio je to pravi izazov i za učenice i mene", objašnjava Vučen.

Dodaje da je u procesu rada bilo bitno da postigne završni efekat i da iz silnih poteza i slojeva boje izvuče kolorit i sliku u njenom finalnom obliku, kakva i treba da bude.

"Pored toga što je finalni produkt fantastičan, i po komentarima ljudi vidim da su svi veoma zadovoljni, ali meni je najbitnije bilo da učenice ostvare kontakt generalno sa slikarstvom i da porade na oslobađanju i na kreativnosti na nekom drugom nivou, a to su Elena Šarac, Tamara Balać, Lara Tadić, Teodora Tadić i Teodora Vukojević i uspjele", objašnjava Vučen i dodaje da su one učenice drugog i trećeg razreda Gimnazije koje još imaju vremena do zvaničnog upisa na Akademiju.

"Vidim da ih slikarstvo i umjetnost zanimaju i da naginju na tu stranu, razmišljaju o umjetnosti i vjerujem da bi mogle biti uspješne, jer su darovite i imaju talenat koji je vidljiv", smatra Vučen.

Dodaje da je finansijska sredstva obezbijedio direktor Gimnazije te da su imali sve obezbijeđeno što se tiče materijala, boja, četki, tonera, a imali su i prethodno okrečen, gletovan i pripremljen zid.

"Umjetnici lako i brzo rade kada su sva sredstava obezbijeđena, a to je i preduslov za nastajanje umjetničkih djela", rekao je Vučen.

Veliko zadovoljstvo radom na muralu Svetog Save ističe i Elena Šarac, učenica trećeg razreda prijedorske Gimnazije, koja je sa svojim drugaricama radila na oslikavanju murala velikog svetitelja srpskog naroda.

"Jako mi je drago što sam bila dio ovog projekta sa profesorom, jer je krajnji rezultat mnogo doprinio izgledu škole i zbog samog naziva. Radili smo veoma brzo, trebalo nam je četiri dana i zapravo smo se svi i iznenadili koliko nam je malo vremena trebalo da sve završimo, jer su dimenzije zida velike. Bilo je i edukativno i zabavno, a mislim i da je ovo dosta pomoglo u našim daljim odlukama o obrazovanju. Ja još imam vremena da razmišljam o daljem obrazovanju, ali iskreno razmatram slikarstvo", kaže Elena kroz osmijeh za "Nezavisne".

Janjetović je rekao za "Nezavisne novine" da je ovo već treći mural koji krasi ovu obrazovnu ustanovu, ali prvi sa likom Svetog Save, koji je umjetničko djelo na ponos i školi i gradu.

"Ideja za slikom Svetog Save traje već duži period i konačno su se krajem godine sve kockice posložile, a imamo i talentovane djece koju je podržao profesor. Po riječima ljudi koji se razumiju u umjetnost, mural je oslikan baš kako treba, ne smijem biti skroman, pa ću reći i da je vrhunski. Ovo je nešto što nam je trebalo i što naša škola i zaslužuje, jer nosi naziv velikog svetitelja koga svake godine proslavljamo, ne samo kao školsku slavu, već nam je i Dan škole i imamo dupli razlog da taj dan proslavimo, a sada imamo i predivan mural", zaključio je Janjetović.

