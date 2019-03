Glas R zapinje kod 20 đaka prvaka

DOBOJ - Izgovoriti rečenicu "Riba ribi grize rep" pravi je izazov za dječake predškolskog uzrasta jer su dobojski logopedi primijetili da oni mnogo češće nego djevojčice imaju problem da izgovore glas R.

"Glas R je specifičan po svojoj artikulaciji zato što ga je najteže iskorigovati i najduže se koriguje zbog učestalosti svih mišića govornog aparata u njegovoj korekciji... Glas R mora imati svoju preteču, dijete mora prvo da nauči slovo L da bi moglo da dobije to R i uglavnom se javlja u uzrastu od četiri do četiri i po godine, najkasnije do pet godina", navodi Mira Cvijanović, logoped u Domu zdravlja Doboj.

U Osnovnoj školi "Sveti Sava" trenutno 20 đaka prvaka ima problem s izgovorom glasa R, pa školski logoped, surdoaudiolog Slobodan Tomić ima dosta posla jer svakodnevno obavlja tretmane.

"Otprilike 35 tretmana izdvaja se za glas R, odnosno za njegov pravilan izgovor. Vrlo je bitno da se krene sa tretmanom što ranije. Tu imamo dosta mehaničkih vježbi, vježbe disanja. Simuliramo neke zvukove da bismo dobili taj glas", pojasnio je Tomić.

"Polovina mojih đaka je uključena u logopedski tretman, od osmoro četvoro je uključeno, što znači veliki broj. To se evidentira već pri upisu i, na svu sreću, odmah budu uključeni u tretman, tako da se to vrlo brzo otklanja. Znači, moguće je, samo treba pravovremeno otkriti i krenuti na tretmane", ističe učiteljica Snježana Kulišić, te dodaje da roditelji ne sarađuju uvijek sa logopedima i učiteljima na onom nivou na kojem bi trebalo.

Postoje različiti razlozi zašto je R nepremostiva prepreka za neku djecu, a stručnjaci navode samo neke...

"Djeca sve duže jedu, na primjer, pasiranu hranu, uopšte ne koriste svoj govorni aparat niti svoje mišiće, ni čeljusti da bi mogli da žvaću, i samim time ne razvijaju muskulaturu koja im je potrebna kasnije za ispravan govor. Tu je i tepanje roditelja i okoline, gledanje crtanih filmova na stranim jezicima", ističe Mira Cvijanović.

Govorni poremećaj, odnosno problem izgovora glasa R, bio je tema okruglog stola "Rotacizam kao najčešći glasovni poremećaj i njegove posljedice" i okupio je ne samo logopede i učitelje, nego i roditelje i đake.