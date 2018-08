Gužve u knjižarama zbog udžbenika

BANJALUKA, GRADIŠKA - Nešto manje od sedam dana ostalo je do početka nove školske godine, tako da ne čudi činjenica da u knjižarama širom Republike Srpske vladaju velike gužve.

Iz knjižare "Papirus" Banjaluka kazali su da je velika potražnja za udžbenicima i školskim priborom, ali da još veće gužve očekuju ovog vikenda, pred sam polazak đaka u školu.

"Budući da je ostalo manje od sedam dana do polaska u školu svakodnevno imamo veliki broj roditelja koji kupuju udžbenike. Dešavalo se i da nam je nestajalo knjiga, pa smo morali naručivati ponovo. Ljudi svakodnevno zovu i raspituju se", kazali su u knjižari "Papirus". Dodaju da se cijene svezaka kreću od 0,5 do 2,8 KM u zavisnosti od dimenzija i kvaliteta korica, dok je za pernice potrebno izdovojiti od 2,70 do 34,7 KM, a cijena torba kreće se 23,2 pa do 107,2 KM, sve u zavisnosti od kvaliteta, modela i brenda.

"Uglavnom kupuju kvalitetnije stvari, a ukoliko su zaposleni u firmama čiji radnici u našoj knjižari mogu da kupuju na rate rado se odlučuju za tu olakšicu", kazali su iz ove knjižare.

Veliku potražnju i prodaju udžbenika bilježi i knjižara "Kultura", u kojoj su kazali da već dolazi i do laganog nedostatka zaliha određenih udžbenika, pogotovo za niže razrede.

"Dolaze roditelji organizovano, kad kupuju knjige odmah kupe i sav školski pribor", kazali su iz te knjižare.

Da škola uveliko kuca na vrata, kažu i iz knjižare "Bajka" iz Gradiške, gdje je takođe gužva, posebno posljednjih dana, te da su se roditelji s djecom u prethodnom periodu interesovali za udžbenike i školski pribor.

Mirka Savić, majka dva školarac iz Banjaluke, ističe da su kupili udžbenike te da im je ostao školski pribor, koji će kupiti narednih dana.

"Na svu sreću, suprug je imao mogućnost kupovanja udžbenika na rate u knjižari 'Papirus' pa nismo toliko odjednom opteretili budžet", kazala je ona i dodala da će se djeca ove godine morati zadovoljiti prošlogodišnjim pernicama i torbama.

Marko S., kojeg smo zatekli u jednoj knjižari, ističe da je sa dva sina došao da kupi knjige i školski pribor koji je potreban za početak školske godine.

"Udžbenike ćemo danas kompletirati, spakovati i čekati početak školske godine", kazao je on.

Cijene knjiga s engleskim jezikom i pravoslavnom vjeronaukom