Hiljade roditelja putem "eUpisa" prijavilo djecu za upis u školu

BANJALUKA – U prvih 30 dana od početka prijava djece za upis u prvi razred osnovne škole, 6.750 budućih prvačića za polazak u školu prijavljeno je posredstvom internet platforme "eUpis".

Kako ističu iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, svi oni koji ne žele da koriste informacione tehnologije i dalje mogu da prijave djecu i predaju dokumente školi u fizičkom obliku kao što je bila praksa u prethodnom periodu.

Željka Stojičić, ministar prosvjete i kulture Srpske, istakla je da je u toku 2023. godine oko 80 odsto roditelja, čija djeca su upisana u prvi razred, prijavilo djecu za upis u školu putem internet platforme.

"Roditelji koji vrše prijavu djece u školi i dalje treba da preuzimaju dokumente u nadležnoj instituciji i da iste dostavljaju školi, a to su akti kao što su Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu i Uvjerenje o prebivalištu. Elektronska prijava djece za 'eUpis' predstavlja olakšanje za roditelje jer ne moraju fizički odlaziti do različitih institucija kako bi prikupili sve potrebne dokumente jer sve to mogu da urade jednim klikom posredstvom portala eupis.skolers.org i to u bilo koje vrijeme od kuće ili sa bilo koje druge lokacije", rekla je Stojičićeva.

Prema njenim riječima, "eUpis" je olakšanje za roditelje jer brže izvrše prijavu djece za upis.

"Olakšanje je i za jedinice lokalnih samouprava jer ne moraju da štampaju dokumenta iz elektronskih baza. Olakšanje je i za školu jer uprava škole ne mora da prekucava podatke u 'eDnevnik'", navela je ona.

Internet platforma za "eUpis" učenika dostupna je na stranici https://eupis.skolers.org/ putem koje prijava djece za upis traje do 31. marta ove godine.

Iz Ministarstva ističu da se upis djece u prvi razred osnovne škole obavlja u aprili i maju.

