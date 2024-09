Hoće li Srpska uvesti jesenji raspust u srednje škole?

BANJALUKA - Samostalni sindikat srednjih škola Republike Srpske uputio je inicijativu za reorganizaciju školskog kalendara uvođenjem jesenjeg raspusta.

Inicijativa koja je upućena nadležnim institucijama u Srpskoj predviđa jesenji raspust u trajanju od jedne sedmice tokom oktobra ili novembra.

Ovo je, poručili su u zvaničnom saopštenju, odgovor na probleme i teškoće sa kojima se suočavaju učenici i nastavnici tokom prvog polugodišta, koje, podsjećaju, traje četiri mjeseca bez prekida, od početka septembra do kraja decembra.

"U prvom polugodištu značajno se povećava broj izostanaka učenika i nastavnog osoblja. Razlog za to su viroze koje prate jesenje mjesece, ali i intenzivne usmene i pismene provjere koje dodatno opterećuju učenike. Ovi izostanci često nastaju uslijed pada imuniteta, što je posljedica fizičke i mentalne iscrpljenosti izazvane intenzivnim tempom rada", navodi se u saopštenju Samostalnog sindikata.

Tvrde da ovaj prijedlog ne bi uticao na ukupan broj nastavnih dana u školskoj godini. "Nastava bi se prilagodila u drugom polugodištu, a završetak školske godine bi se pomjerio za sedam dana. Time bi se ljetni raspust neznatno skratio, ali bi se u velikoj mjeri rasteretilo prvo polugodište, pružajući svim učesnicima obrazovnog procesa potrebnu ravnotežu", piše u inicijativi.

A pored jesenjeg raspusta, Sindikat predlaže i fiksiranje datuma proljećnog raspusta, što bi, ističu, doprinijelo boljoj pripremi kako učenika, tako i nastavnog osoblja.

"Vjerujemo da će ova inicijativa doprinijeti boljem kvalitetu obrazovanja i zadovoljstvu svih učesnika u obrazovnom procesu. Nadamo se da će nadležne institucije razmotriti našu inicijativu i dati podršku u realizaciji ovog važnog koraka", smatraju iz ove sindikalne organizacije.

Kako zaključuju, jeseni raspust je ustaljena praksa u mnogim državama regiona, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj, ali i drugim državama Evropske unije.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske kazao je da Samostalni sindikat srednjih škola RS, nije reprezentativan da nešto predlaže Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, ali da je ideja o jesenjem raspustu pitanje o kome je ovaj sindikat na čijem je on čelu već raspravljao.

"Ne bih da komentarišem zahtjev Samostalnog sindikata jer to su naše kolege. Ipak, oni nikada nisu dokazali dokazali reprezentativnost i kao takvi ne mogu predlagati inicijative prema resornom. Što se tiče ove ideje, i mi to razmatramo i kroz zvanične pregovore ćemo to kroz argumente obrazložiti kao jedini reprezentativni granski sindikat koji se mora poslušati. Pa ćemo vidjeti na našim organima i vidjeti šta ćemo učiniti po tom pitanju", poručio je Gnjatić.

Mišljenje po ovom pitanju pokušali smo dobiti i od Ministarstva prosvjete i kulture RS, ali na naša pitanja nisu odgovorili.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.