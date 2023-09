Humanost i bezbjednost novi predmet u 20 osnovnih i 20 srednjih škola u Srpskoj

DOBOJ - Trideset časova nastavnica psihologije u dobojskoj Medicinskoj školi posvetiće humanosti i bezbjednosti, odnosno novom fakultativnom predmetu koji će se izučavati u ovoj školskoj godini u 20 osnovnih i 20 srednjih škola u RS.

Medicinska škola je jedina od svih škola u Doboju koja učestvuje u ovom pilot-projektu kojem je krajnji cilj da u dogledno vrijeme predmet bude obavezan.

Tijana Popović Damjanović, nastavnica psihologije u Medicinskoj školi, smatra da je pred njom veliki izazov, te da će biti interesantno i za učenike, ali i nastavnike.

"Pokušaćemo predstaviti nešto novo što bi trebalo da pomogne učenicima da više porade na empatiji, na međusobnoj komunikaciji, razumijevanju, na kraju krajeva da budu tu jedni uz druge, a ne jedni protiv drugih. Ja bih rekla da im fali komunikacije najviše, međusobne komunikacije, saradnje, razumijevanja, to je ono što, po mom mišljenju, treba da bude prvenstveno. Prvo, da razumiju sebe, svoje potrebe, svoje emocije, ali isto tako i jedni druge", kazala je Popović Damjanovićeva.

"U današnje vrijeme svjedoci smo raznih događaja koji su se desili u prethodnom periodu i zaista su naše Ministarstvo prosvjete i Republički pedagoški zavod dosta poradili na tome da učenici budu što sigurniji u školama jer, recimo, dobili smo instrukcije da svaka škola treba da bude ograđena, da ima video-nadzor, imamo i školskog policajca i samim tim i uvođenje ovog predmeta ima sigurno opravdanost", rekla je Milena Damjanović, direktorica Medicinske škole.

Edukacija za nastavnike koji će ubuduće predavati humanost i bezbjednost održana je u Doboju, a na istoj su upoznati sa planom i programom za ovaj predmet.

"Ostavljena je veća sloboda nastavnicima da biraju sadržaje u skladu sa interesovanjima svojih učenika, sa specifičnostima škole u kojoj oni rade i na bazi toga sami biraju sadržaje, izvore i teme koje će obrađivati. Svakako ih nećemo ostaviti da se sami bore i realizuju sve ono što se stavilo pred njih, nego ćemo biti tu jedna kontinuirana podrška. Već smo izradili priručnike koje mogu da koriste u svom radu, to su prvenstveno priručnik za odjeljenske starješine, gdje su kreirane radionice za vaspitni rad u odjeljenskoj zajednici, koji se može primijeniti i u ovom programu. Takođe imamo i priručnik 'Zdravi životni stilovi', tako da mislimo da će to biti od pomoći nastavnicima", navela je Slađana Tanasić, direktorka Republičkog pedagoškog zavoda.

Cilj uvođenja novog predmeta, kaže resorna ministarka, jeste da animiramo djecu da uz pomoć svojih mentora, nastavnika, podstaknu svoja znanja, razmišljanja.

"Što se tiče tog predmeta, predviđeno je da se provodi u 20 osnovnih i 20 srednjih škola. Kada su u pitanju osnovne škole, to je deveti razred, a kada su u pitanju srednje škole, to je prvi razred ove školske 2023/24. godine i onda ide u kontinuitetu. Predviđeno je da to ide kao fakultativan predmet u smislu da učenici mogu da odluče da li će da pohađaju nastavu tog predmeta. Nakon te ogledne primjene predmeta u školama ove godine, program mjera je da pređe u obavezan nastavni predmet koji bi se izučavao u školama", izjavila je Željka Stojičić, ministarka prosvjete i kulture RS.