I dalje izdaju diplome, a optuženi da su ih prodavali

BANJALUKA - U akademskoj zajednici vlada ogorčenost, jer privatne visokoškolske ustanove koje su optužene u predmetu "Klaster" i dalje mogu izdavati fakultetske diplome.

Pritom, ugledni profesori s kojima smo razgovarali ogorčeni su zbog činjenice da institucije koje su nadležne za visokoškolsko obrazovanje uporno ćute o skandalu koji više od godinu dana trese Srpsku i BiH.

Podsjetimo, tek rijetki su se do sada oglašavali o ovoj velikoj aferi, pa je tako šest banjalučkih profesora, u otvorenom pismu upućenom akademskoj zajednici Srpske i BiH, u martu prošle godine navelo da većina pripadnika akademske zajednice očekuje cjelovitu, odgovornu i profesionalnu istragu.

Prof. doktor Petar Kunić počeo je svojevremeno predavati na jednom privatnom fakultetu. Rekao im je, tvrdi, "Zbogom", a nama je otkrio razlog.

"Dekan te institucije bio je spoljni saradnik. To je katastrofa. On je rekao 'Ako 90 odsto studenata ne položi, nemamo šta razgovarati sa takvim profesorom.' Ja, kada sam čuo to od tog dekana, prekinuo sam radni odnos i nisam više dolazio. Dakle, privatni fakulteti su osnovani na komercijalnoj osnovi, a ne u želji da se stekne što više znanja", naglašava Kunić u izjavi za "Nezavisne novine".

Na činjenicu da je protiv nekoliko privatnih univerziteta podignuta optužnica, Kunić ističe da to znači da sada već postoji osnova za odgovornost.

"Apsolutno, zbog toga mora biti i nekih aktivnosti nadležnog ministarstva, koje se do sada dosta pasivno odnosilo prema ovome. Slušajte, liberalizacija otvaranja privatnih visokoškolskih ustanova u Srpskoj, BiH i uopšte ovom podneblju, dovela je do degradacije visokog obrazovanja", rekao je Kunić.

Jedan od potpisnika spomenutog pisma je i profesor Duško Pevulja, koji kaže da nije normalno to što je tim fakultetima i dalje dozvoljeno da izdaju diplome.

"Neko ko se na taj način ogriješio o zakon i neko ko je iznevjerio sve moguće norme visokog obrazovanja, prosto nema pravo više da upisuje studente i ne daj bože ponovo daje diplome", kaže Pevulja za "Nezavisne novine".

Upitan kakva se na ovaj način šalje poruka onim studentima koji su proteklu noć učili do zore, Pevulja kaže da već niz godina cijelo društvo šalje poruke da se rad ne isplati.

"Šalje se grozna poruka! Šalje se takva poruka da se sve manje ljudi odlučuje za studiranje i da sve veći broj ljudi odlazi izvan naše zemlje. Potpuno beznađe se proizvodi time", istakao je Pevulja.

Potpisnik pisma je i Branko Dokić, prof. emeritus, koji kaže da sve ovo ne bismo ni imali da nema podrške i resornog ministarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

"Neću reći 'podrške da se prodaju diplome', nego ne bi toliko privatnih univerziteta niklo, u većoj mjeri nego što nikne pečuraka ljeti poslije dobre kiše. E, ta dobra kiša su te dvije institucije", istakao je Dokić za "Nezavisne novine".

Nije moralno, ocjenjuje, to što ti privatni univerziteti i dalje rade i nastavljaju upisivati studente.

"Da oni imaju zrno morala, oni bi odmah obustavili sve aktivnosti. Možda onim studentima koji su počeli treba pružiti šansu da dovrše do kraja. Nema većeg zla za jedno društvo od lažnog znanja", kaže Dokić.

Očigledno je, dodaje on, da se ovdje radi o neznanju koje je pokriveno odgovarajućim diplomama.

"Mislim da bi Ministarstvo trebalo da pozove na jednu konsultaciju širu akademsku zajednicu, rektore svih univerziteta. Potrebno je da se napravi jedna zajednička informacija, saopštenje. Vjerujem da tu ima stvari znatno opasnijih za nas, nego što je to objavljeno u medijima. Treba biti vrlo oprezan i ne kazniti onog ko je nevin, ako ima takvih. Ali, ako su dokazi čvrsti da je rađeno to što je objelodanjeno, treba staviti ključ u bravu takvim univerzitetima. Gdje god se dokaže da su diplome prodavane, te institucije treba isključiti iz sistema obrazovanja", poručuje Dokić.

Stav smo pokušali dobiti i u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović nam je, u kratkom telefonskom razgovoru, rekao da je u banji, a kada smo mu kazali šta je tema našeg interesovanja, preporučio nam je da nazovemo akademika Dragu Brankovića. Branković je saslušao naše pitanje i rekao nam da ga nazovemo za sat. Nakon toga se na naše pozive više nije javljao. Bez odgovora su ostala i naša pitanja koja smo poslali u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu kojom se ukupno 21 fizičko i pravno lice, u predmetu "Klaster", tereti, između ostalog, za prodaju fakultetskih diploma, a za ovaj predmet tužioci najavljuju više od 3.000 materijalnih dokaza.

Od visokoškolskih ustanova optuženi su Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke NUBL Banjaluka, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" Banjaluka, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM Banjaluka, Poslovna jedinica Univerzitet PIM u Brčko distriktu, Univerzitet "Victoria International University" Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, Visoka škola "Union" Mostar te Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH.

Kako tvrde iz Tužilaštva, prema prikupljenim dokazima, izdato je najmanje 49 visokoškolskih diploma čije će se poništenje tražiti u zakonom predviđenom postupku.

"Tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) prikupili su dokaze da lica koja su nezakonito kupovala diplome, u vrlo malom obimu ili čak nikako, nisu učestvovala u procesu školovanja na visokoškolskim ustanovama, a za kupovanje nezakonitih diploma najčešće su plaćali iznose od nekoliko hiljada evra", istakli su iz Tužilaštva BiH.

