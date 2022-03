IT plate čak 3 puta veće od prosječne zarade, programeri zarađuju i do 4.900 KM

Prema analizama, programeri u BiH zarađuju i do 4.900 KM na mjesečnom nivou, a prosječna plata zaposlenih u IT sektoru je čak 3 puta veća od prosječne zarade u drugim sektorima! Tome doprinosi i činjenica da je samo tokom prethodnih pet godina broj zaposlenih u IT sektoru porastao za čak 583%!

Istovremeno, ubrzan razvoj Web 3.0 tehnologija onima koji odluče da se specijalizuju za blockchain, artificial intelligence i machine learning donosi nove radne pozicije, koje su i do 30% plaćenije u odnosu na postojeće IT poslove.

Drugim riječima, IT sektor u Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno, postao je jedan od najvažnijih: vrijednost IT usluga konstantno raste, kao i broj zaposlenih, što dovodi do sve većih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

Tokom prethodne godine izvoz IT usluga dostigao je rekordnih 15,3 milijarde KM, a to je za 24,2% više nego ranije, što ukazuje na jak potencijal za budući rast. Iako su odlična plata i zagarantovan posao već duže vrijeme glavne karakteristike pomenute oblasti, ove brojke otkrile su i nešto novo – sada je najbolji trenutak za ulazak u IT svijet.

Najbrže rastuća oblast u potrazi za novim stručnjacima

Posljednja istraživanja su pokazala da se IT industrija u BiH širi nevjerovatnom brzinom. Takav trend doprinio je da na tržištu nema dovoljno školovanih stručnjaka u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo onih iskusnijih već i onih koji su na početku karijere.

Programeri, developeri mobilnih aplikacija, administratori mreža, IT menadžeri i dizajneri koji posjeduju najsavremenije vještine ne samo da ne moraju da čekaju na posao već imaju priliku da biraju svoja radna mjesta. Uz to, na listi deficitarnih zanimanja u BiH nalaze se i Web 3.0 programeri, pa oni koji usvoje znanja iz ovih oblasti do posla dolaze u najkraćem roku.

Za razliku od drugih zanimanja, „problem” programera i ostalih IT-jevaca je odabir jednog, najboljeg radnog mjesta iz brojne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima imaju programi, mobilne aplikacije, sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje dolaze sigurno biti idealno mjesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove?

Da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored stručnih znanja, da biste započeli uspješnu IT karijeru, morate steći i vrijedne praktične vještine, koje će poslodavci i te kako cijeniti. Takve vještine ćete najbolje usvojiti u radu na realnim projektima i uz obuku koja podrazumijeva niz praktičnih vježbi, koje će vam omogućiti da obogatite svoje iskustvo i probijete se na tržištu rada. Uz to, neophodno je da imate i podršku iskusnih developera koji rade u vodećim IT kompanijama u BiH, a između ostalog su i predavači na ITAcademy.

A odličan dokaz da imate upravo takve vještine jeste i posjedovanje priznatih međunarodnih certifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, CompTIA, MikroTik, ISTQB, Unity itd. Kombinacijom ovakvih znanja i certifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na nju.

Za manje od godinu dana do potrebnih znanja

Ono što je najbolje od svega jeste to da do ovih najtraženijih vještina današnjice nije teško doći. Naprotiv, do znanja koja su vam neophodna za pronalaženje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana kvalitetnog školovanja.

Na ITAcademy uz strukturiran program i rad na realnim projektima dobijate i brojne pogodnosti koje znatno olakšavaju proces bržeg pronalaženja posla. Tu su kursevi engleskog i njemačkog jezika za rad i na inostranom tržištu, 100 sati rada u IT hubovima, kao i veza sa preko 300 regionalnih kompanija, koje preko Centra za razvoj karijere tragaju za novim IT stručnjacima.

Uostalom, brojni polaznici ITAcademy već u toku školovanja ili odmah po završetku započnu svoje uspješne karijere:

"U svojoj trideset i petoj godini odlučio sam da promijenim karijeru i kao potpuni početnik izabrao sam ITAcademy, prvenstveno jer sam vidio da tu predaju ljudi koji dugo rade u IT industriji. Od svog predavača usvojio sam kvalitetno i praktično znanje, a danas smo i kolege na poslu koji je ispunio sva moja očekivanja", prenio nam je Amer Delić. Također, svoje iskustvo školovanja na ITAcademy s nama je podijelila i polaznica Ivana Zirojević: "ITAcademy sam upisala odmah po završetku srednje škole. Program je zadovoljio moja očekivanja, jer je bilo mnogo lakše učiti uz podršku mentora nego sam putem različitih online kurseva ili tutorijala. Nekoliko dana nakon završetka akademije dobila sam posao web developera, tako da se ovo školovanje vrlo brzo isplatilo. Velika motivacija su mi bili ljudi koji već rade u IT sektoru bez formalne diplome".

Upis budućih IT stručnjaka u generaciju 2022. je počeo!

Ako ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju širom su vam otvorena. Trenutak je bolji nego ikada prije!

