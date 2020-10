ITAcademy i Oracle školuju novu generaciju Java programera

Obrazovna institucija ITAcademy, koja se već godinama uspješno bavi edukacijom IT kadrova, postala je prvi i jedini zvanični Oracle WDP Partner u Bosni i Hercegovini.

Saradnja ITAcademy sa ovom, drugom po veličini softverskom kompanijom na svijetu donosi budućim IT stručnjacima najpriznatiji međunarodni Oracle certifikat. Status Oracle WDP Partner posebno je važan jer dolazi u trenutku kada je potražnja za Java programerima na tržištu značajno porasla u odnosu na stručnjake za druge programske jezike.

Sa ITAcademy ističu da je interesovanje za Java program veliko, a da su mjesta u postojećim grupama već popunjena. Međutim, kako je ostalo još malo vremena do početka nastave, otvorena je još jedna grupa za školovanje na ovom smjeru. Broj mjesta u novootvorenoj grupi je ograničen. Zato požurite i što prije se prijavete putem ovog linka.

Šta donosi saradnja sa kompanijom Oracle?

Svi koji izaberu ITAcademy kao svoj put ka odličnoj zaradi u oblasti informacionih tehnologija sada će u tome imati podršku ove gigantske kompanije. Ova saradnja omogućava polaznicima pohađanje specijalizovane grupe kurseva koji su usklađeni po Oracle programima i koji donose praktična znanja prilagođena potrebama trenutnog IT tržišta. Uz to, jasno definisane oblasti i teme koje se obrađuju prema programu za Java programere su pouzdana priprema za dobijanje Oracle certifikata, a ITAcademy polaznici jedini u regionu imaju priliku da pohađaju specijalizovane grupe Java kurseva usklađenih sa Oracle programima.

Takođe, školovanje na ITAcademy omogućava vam da steknete prestižne međunarodne Oracle certifikate, koji imaju posebnu vrijednost u očima poslodavaca upravo zbog ogromne zastupljenosti programskih rješenja ove kompanije širom svijeta.

Prema istraživanju State of the Developer Ecosystem Survey 2020, više od trećine profesionalnih programera koristi Javu kao primarni jezik. Široka zastupljenost ovog programskog jezika znači i veću šansu za zaposlenje, a posjedovanje međunarodno priznatog Oracle certifikata je sigurna karta za dobijanje posla u IT sektoru.

Certifikati za odličnu zaradu i siguran posao

Oracle certifikat predstavlja sinonim za odličnu zaradu i sigurnu budućnost. Školovanjem po programu Java Development, koji vas priprema za programiranje u najzastupljenijem programskom jeziku današnjice, stičete mogućnost da dođete do Oracle certifikata koji će vam otvoriti vrata velikih kompanija. Podsjećamo vas da nastava na ovom programu na ITAcademy počinje 1. novembra i da je broj mjesta ograničen.

Znanja koja usvojite kroz jednogodišnje obrazovanje omogućiće vam da se bavite programiranjem raznih softverskih rješenja i aplikacija za Android operativni sistem, koji vam mogu donijeti zaradu od 1200 KM na samom početku karijere do čak 4 puta veće cifre poslije par godina iskustva.

Na ITAcademy imate mogućnost da znanja preuzmete direktno od eminentnih IT stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom, koji vas uče da radite na realnim projektima. Emir Puška, magistar elektrotehnike, Java i Android developer, koji predaje na ITAcademy u Sarajevu, ističe da je programski jezik Java trenutno najbolji izbor, a da je školovanje na ovom smjeru već mnoge polaznike dovelo do odlično plaćenog posla.

„Ne postoji kompanija u svijetu koja ne priznaje Oracle certifikat. Prvi nivo Oracle certifikacije je siguran poziv na intervju za posao, dok je bilo koji viši nivo certifikacije gotovo sigurna karta za dobijanje posla u ovom sektoru”, dodao je Puška.

Online učenje vs tradicionalno školovanje: odluka je na vama

ITAcademy vam omogućava da sami izaberete način školovanja koji više odgovara vašim obavezama. Pored tradicionalnog modela obrazovanja, koji podrazumijeva fizičko prisustvo predavanjima u učionici, pruža vam se mogućnost da se opredijelite i za online učenje putem razvijene DL platforme.

Školovanje preko interneta uz ovakvu platformu izgleda isto kao i da ste u učionici, s tim što sami birate kada i gdje ćete rješavati zadatke, pratiti video-snimke predavanja u visokoj rezoluciji i sticati najtraženija IT znanja – iz bilo kog grada ili zemlje. Dovoljno je da imate samo računar i internet.

Bez obzira na to za koji model obrazovanja se odlučite prilikom upisa na ITAcademy, imaćete priliku da usvojite ista znanja i dobijete vrijedan certifikat koji će predstavljati vašu ulaznicu za najperspektivnija zanimanja 21. vijeka.

Nastava počinje 1. novembra. Prijavite se!

Ostalo je još malo vremena da obezbijedite svoje mjesto na smjeru Java Development na ITAcademy. Privilegiju da učite direktno od najuglednijih predavača imat ćete samo ako budete među najbržima.

Prijaviti se možete preko ove stranice ili putem telefona 033/788-525 i 051/303-520, očekuju vas ljubazni konsultanti koji će vam pružiti sve potrebne informacije za početak vaše IT karijere.