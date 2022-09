ITAcademy slavi Dan programera i poklanja vam do 500€ popusta

Ako niste znali, 256. dan u godini je poseban – to je dan koji programeri širom svijeta ponosno slave kao Dan programera.

Ove godine razlog za slavlje imaju i svi oni koji tek planiraju da zakorače u uzbudljiv svijet programiranja. Na ITAcademy Dan programera obilježava se sve do 15. septembra, što vam omogućava da uz popust do čak 500€ i vi postanete jedan od najplaćenijih stručnjaka današnjice.

Dan programera obilježava se 256. dana u godini jer broj 256 (dva na osmi – 28) označava ukupan broj vrijednosti koje se mogu predstaviti osmobitnim bajtovima – broj koji je veoma dobro poznat svim programerima.

Ako i vi želite da saznate zašto je ovaj broj veoma važan, ako želite odličnu zaradu i mogućnost da u svakom trenutku pronađete posao, ako želite da radite od kuće ili uživate u brojnim drugim beneficijama kao i programeri – pridružite im se putem ovog linka.

Postanite programer za manje od 12 mjeseci

Programiranje je postalo jedno od najpopularnijih zanimanja 21. vijeka – prije svega jer je, upravo zahvaljujući programerima, sve na samo nekoliko klikova od nas. Njihove aplikacije kao što su Facebook, YouTube i Instagram postale su neizostavan dio naših života, njihovi programi pojednostavili su našu svakodnevicu kroz elektronsko bankarstvo i navigaciju, a njihove igrice postale su najpopularnija zabava u savremenom svijetu.

Uz to, ovo zanimanje nudi sigurnost za sve one koji krenu putem programerskog koda – sigurnost da će imati kreativan posao, visoku platu i samostalnost u radu.

Dobra vijest za one koji žele da postanu programeri jeste da potrebna znanja možete usvojiti za nešto manje od godinu dana uz savremeno i intenzivno školovanje kakvo je ono na ITAcademy. U tom periodu steći ćete sve neophodne praktične vještine uz koje ćete i vi moći da zakoračite u uzbudljiv svijet programiranja.

Izaberite oblast koja vas najviše zanima, kao i to da li želite da nastavu pohađate u učionicama ili od kuće

Na ITAcademy možete izabrati neki od 13 programerskih smjerova: Software Testing and QA Program, Python Development, Frontend JavaScript Development, PHP Web Development, Java Development, Software Development, Software Engineering, Microsoft Development, Microsoft Web Apps Development, Microsoft Desktop Apps Development, Android Mobile Development, iOS Development i Microsoft Mobile Apps Development.

Na svim ovim programima možete se opredijeliti za nastavu u najsavremenijim učionicama ili za online školovanje uz razvijenu platformu za učenje na daljinu.

Predavanja u učionicama zasnovana su na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao programera. Nastava se izvodi u Sarajevu, dva do tri puta nedjeljno, u blokovima od četiri časa. Svaki polaznik ima svoj računar, na kom samostalno obavlja zadatke.

Ako volite da imate veću slobodu pri učenju ili ne želite da dolazite na nastavu, sva profitabilna znanja i vještine, ali i diplome, možete steći učenjem preko interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje, pomoću jedinstvenog ITAcademy Distance Learning Systema. Obuka preko interneta uključuje online lekcije i materijale, live stream predavanja, video i audio tutorijale, kontakt sa predavačima u realnom vremenu, interaktivne testove za provjeru znanja itd. Baš kao da nastavu pohađate u učionici. Dovoljno je samo da imate računar i internet.

I ne samo to! Školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Praksa i mogućnost zaposlenja u najuglednijim IT kompanijama preko Centra za razvoj karijere, mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, fakultativni kursevi engleskog i njemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih vještina samo su neke od beneficija koje vas očekuju u toku i nakon jednogodišnjeg školovanja!

Jedina škola u regionu koju su sve najveće svjetske IT kompanije izabrale za svog partnera

ITAcademy se od svih ostalih škola u regionu izdvaja kao jedina edukativna ustanova koja ima zvanična partnerstva sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svjetskim IT kompanijama i institucijama, kao što su Zend, Microsoft, Apple i mnoge druge.

Vodeće svjetske IT kompanije izabrale su ITAcademy za svog zvaničnog partnera zahvaljujući najsavremenijim IT programima, usklađenim sa potrebama tržišta i svjetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primjeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, kao i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti poznatoj kao "Arhitektura saznanja”.

To konkretno znači da polaznici ITAcademy imaju jedinstvenu priliku da znanja stiču koristeći najsavremeniju opremu, najnovije softvere, a diplome dobijaju direktno iz svjetskih IT centara.

Znanja i zvanja koja steknete na nekom od programa ITAcademy u BiH imaju istu težinu kao da ste ih stekli u jakim centrima u Evropi ili SAD. Na taj način svoje usluge možete da ponudite poslodavcima i u zemlji i širom svijeta i tako ostvarite svjetsku zaradu.

Uštedite do 500€ za prijavu do 15. septembra – broj slobodnih mjesta je ograničen

Akcija povodom Dana programera na ITAcademy traje do 15. septembra i omogućava vam da upišete neki od smjerova na odsjeku Programming i Mobile Department uz popust do čak 500€.

Izaberite školovanje koje će vas pripremiti za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice i sljedeće godine u ovo vrijeme proslavite svoj dan na odlično plaćenom radnom mjestu. Postanite programer koji ne brine za svoju karijeru, jer ima znanja koja mu garantuju sigurnu budućnost.