ITAcademy vam za Dan sistem administratora poklanja preko 695€ popusta

Svakog posljednjeg petka u julu obilježava se SysAdmin Day, dan kada cijela planeta slavi prave heroje modernog doba – sistem administratore, koji se tokom svih 365 dana u godini staraju da brojni IT sistemi oko nas funkcionišu kako treba i prvi priskaču u pomoć kad god imamo neki problem sa tehnologijom.

Ako niste znali, sistem administratori su među najplaćenijim i najtraženijim stručnjacima iz IT sektora. To ne treba da vas čudi, jer, na kraju krajeva, čak ni programeri ne mogu da funkcionišu bez njih.

Kada vam baguje internet ili ne radi računar ili se zaglavite sat vremena u pošti čekajući u redu zbog problema zvanog „pao nam je sistem”, administratori su ti koji rješavaju sve vaše probleme i brige. Sistem administratorima možete da zahvalite i što neki haker još uvijek nije upao na sve vaše online naloge i što vam štampač i telefoni rade bez problema...

Zato su i zaslužili svoj dan u godini.

Idealna prilika za sve one koji žele da postanu sistem administratori

ITAcademy i ove godine slavi SysAdmin Day. Međutim, na ovoj međunarodnoj edukativnoj ustanovi proslava počinje malo ranije i traje sve do 1. augusta, do kada važi preko 695€ popusta za sve one koji odluče da započnu školovanje na odsjeku Administration.

Ako ste razmišljali o tome da postanete jedan od najvažnijih IT stručnjaka, bez kojih digitalni svijet koji danas poznajemo teško da bi funkcionisao, onda iskoristite ovu sjajnu priliku i prijavite se putem ovog linka.

Na ITAcademy možete izabrati jedan od tri jednogodišnja programa za sistem administratore: Network Administration, Microsoft Administration ili Linux Administration.

Nastava na ITAcademy održava se tradicionalno, u najsavremenije opremljenim učionicama, i online, preko jedinstvene platforme za učenje na daljinu, koja vam omogućava da pratite obuku iz bilo kog grada ili zemlje. Na kraju programa polažete za zvanična Microsoft, CompTIA, Cisco, Linux ili MikroTik zvanja i stičete kompetencije tražene u vodećim IT kompanijama i organizacijama.

Sve ovo, ističu iz ITAcademy, omogućiće vam da u savremenom poslovnom svijetu radite širok spektar poslova – od početnog nivoa administratora do vrhunskog sistemskog i mrežnog projektanta.

Prijavite se do 1. augusta i započnite školovanje uz posebne uslove

ITAcademy akcija povodom SysAdmin dana traje od 26. jula do 1. augusta i omogućava vam da u tom periodu upišete neki od programa odsjeka Administration uz popust od preko 695€!

Izaberite školovanje koje će vas pripremiti za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice i zaboravite na probleme koje donose nezaposlenost i loše plaćeni poslovi. Postanite sistem administrator koji rješava brige svih nas i zasluženo ima svoj dan.