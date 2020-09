ITEP visoka škola poklanja besplatnu specijalizaciju na ITAcademy

Sjajne vijesti za sve koji žele da postanu dio najperspektivnije oblasti današnjice stižu sa ITEP visoke škole!

Svi koji do 15. septembra upišu smjer Računarske i informacione tehnologije na ITEP-u besplatno dobijaju IT specijalizaciju na ITAcademy u vrijednosti od čak 2.000 eura.

ITEP visoka škola i ITAcademy pokrenule su ovu akciju kako bi svima koji žele da postanu dio IT sektora omogućile da usvoje i specijalizuju znanja i praktične vještine koje će im obezbijediti siguran i odlično plaćen posao.

Broj mjesta na ovom smjeru je ograničen. Zato što prije rezervišite svoje mjesto i obezbijedite sebi najbolje moguće obrazovanje koje će vam omogućiti da birate gdje ćete i za koju platu da radite.

Informacione tehnologije – oblast u kojoj posao čeka na vas

Sektor informacionih tehnologija (IT) u BiH i regionu, uprkos krizi koja nas je zahvatila uslijed pandemije koronavirusa, nastavio je trend dugogodišnjeg rasta i povećanja obima posla za međunarodno tržište, naročito izvoza IT usluga. To znači da i potreba za stručnim kadrovima svakodnevno raste.

Osim odlične zarade, koja je u IT sektoru zagarantovana, u ovoj oblasti vas očekuju i najbolji uvjeti rada: svemirski opremljen office ili pak, ukoliko vam to više odgovara, rad od kuće ili sa bilo kojeg mjesta, rad sa najnovijom tehnologijom i modernim uređajima, plaćena putovanja, duži odmori i stalna mogućnost daljeg napredovanja. Sa druge strane, IT nudi najsigurniju mogućnost pokretanja startup biznisa ili freelance poslovanja.

Najsavremenije studije za visoko plaćene IT inžinjere

Studije na ITEP visokoj školi pripremaju vas za razna zanimanja u oblasti informacionih tehnologija koja donose finansijsku sigurnost i priliku da u svakom trenutku pronađete odgovarajući posao.

Na odsjeku Računarske i informacione tehnologije pruža vam se mogućnost da izaberete jedan od tri studijska profila koja će vas usmjeriti ka oblasti IT-ja koja vas najviše zanima: Računarski dizajn, Informacione tehnologije i Računarske nauke. Po završetku ovog odsjeka stičete cijenjeno zvanje diplomiranog inžinjera računarstva i informatike, koje će predstavljati odličnu potvrdu vaše stručnosti.

Ključ uspjeha u IT svijetu je u stalnom usavršavanju, daljem učenju i napredovanju. Zato je ITEP visoka škola predstavila jedinstvenu priliku da po idealnim uslovima dodatno specijalizujete svoja znanja i obezbijedite sebi sigurnu budućnost i visoku zaradu.

Besplatna IT specijalizacija na ITAcademy za sve koji upišu ITEP do 15. septembra

Specijalistički programi na ITAcademy su vaš najbolji korak uz studije na ITEP-u.

Primjeri studenata iz prethodnih generacija koji su odlučili da specijalizuju svoje znanje i steknu međunarodno priznate certifikate uz priznatu diplomu najbolji su pokazatelj da je dodatno profesionalno usavršavanje uvijek najbolji izbor.

ITAcademy je ovlaštena od Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije da obučava polaznike po naprednom jednogodišnjem programu za najnovije računarske tehnologije i izdaje zvanične diplome i certifikate.

Konkretno, osim zvanja koje vam obezbjeđuje Cambridge University, u zavisnosti od smjera, po polaganju dobijate i industrijska stručna zvanja od sljedećih svjetski poznatih kompanija i specijalizovanih IT asocijacija: Microsoft, Zend, Adobe, Google, CompTIA, Cisco, MikroTik, Oracle, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN i CIM. Ukupno, obezbijeđeno vam je preko 30 ekspertskih IT zvanja.

Brzo do posla uz Centar za razvoj karijere

Obrazovanjem na ITEP visokoj školi, kao i na ITAcademy, usvajate najmodernije i najtraženije vještine 21. vijeka. Ipak, da biste do odgovarajućeg posla došli što prije, potrebno vam je da se povežete sa najboljim poslodavcima, steknete stručnu praksu i predstavite se u najboljem svjetlu.

Iz tog razloga ove obrazovne ustanove imaju razvijenu saradnju sa Centrom za razvoj karijere, koji studentima omogućava adekvatnu pripremu za izlazak na tržište i pomoć prilikom pronalaženja posla. Na taj način svi koji se obrazuju na ITEP visokoj školi ili ITAcademy dobijaju sve ono što je potrebno za početak uspješne karijere u oblasti IT-ja još u toku školovanja.

Prijavite se za upis na ITEP do 15. septembra i iskoristite posebne pogodnosti

Iskoristite veliku akciju koja vam omogućava besplatno školovanje na ITAcademy po završetku studija. Upišite ITEP visoku školu i steknite obrazovanje koje će vas pripremiti za najtraženija IT zanimanja današnjice. Prijavite se preko ove stranice.