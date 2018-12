Iskoristite digitalni marketing za pokretanje sopstvene kompanije

​Malo šta je tako izazovno i uzbudljivo kao što je pokretanje sopstvenog biznisa.

Ako imate ideju za nešto jedinstveno što će privući pažnju određenog tržišta, sa potencijalom za stabilnost, na dobrom ste putu.

Ali sa svakom sjajnom idejom dolazi velika odgovornost.

Današnje tržište je složeno i konkurentno. Ima na hiljade iskusnijih igrača koji mogu da vas pobjede uz pomoć svoje stručnosti i znanja. Tu su i mali igrači koji, kao i vi, pokušavaju da uđu u igru. U pitanju su startapovi, oni koji dolaze i koji su vjerovatno podjednako konkurentni kao i vaš novi biznis.

Kako da pokrenete svoj biznis i pobjedite konkurente?

Za početak, imperativ je da imate kompletan plan, sa ciljevima i jasno definisanom vizijom. Internet vam pruža razne alate koji će vam pomoći da postanete popularni, da istražite navike svojih kupaca i izgradite odnose sa njima.

Ovdje u igru ulazi digitalni marketing.

Šrikant Bola, direktor „Dilly Digital“, uspješne marketinške agencije, ističe: „Mogu vam iz prve ruke reći da digitalni marketing služi kao sjajna poslovna strategija. Ona vam omogućava da oglašavate svoje poslovanje na internetu bez trošenja previše novca u poređenju sa tradicionalnijim marketinškim tehnikama. U svijetu u kome se uređaji povezuju jedni sa drugima više od ljudi digitalni marketing vam pruža prednost da koristite ove uređaje za promociju svojih proizvoda i usluga.“

Bola nudi nekoliko savjeta o digitalnom marketingu koji vam mogu biti od pomoći kada pokrećete svoju kompaniju.

1. Kreirajte „evergrin” sadržaj

Dobar sadržaj će vam uštedjeti najviše vremena i novca. Možete ga u bilo kom trenutku koristiti da promovišete svoju novu kompaniju.

„I zapamtite, možda ste pročitali jedan od vaših članaka desetine puta, ali vaši klijenti nisu. On možda nije relevantan za vas, ali njima može još kako biti koristan“, ističe Bola. Ako planirate da pravite sezonske kampanje, pobrinite se za to da sadržaj kampanje bude „zimzelen“, kako biste uštedjeli vrijeme. To znači da ne morate da svake godine iznova stvarate nove sadržaje već da postojeće možete da prilagođavate.

Ipak, elementi u sadržaju moraju da budu konzistentni, jer će ove sezonske promocije izgraditi prepoznavanje vašeg brenda među kupcima.

2. Pokrenite akcije sa poklonima

Ko ne voli dobro takmičenje, posebno kada na kraju postoji nagrada?

Takmičenja, konkursi i nagradne igre mogu biti neki od odličnih načina da razvijate svoj mali biznis. Podstičite korisnike da posjete vašu web stranicu i saznaju detalje o ovim takmičenjima, a oni će tada vjerovatno ostati na vašem sajtu da istraže i druge vaše proizvode ili usluge koje nudite.

Kada jednom uspijete da navedete korisnike da posjete vaš web sajt, na vama je da ih pridobijete da ostanu. Tu dolazi u igru sljedeći savjet.

3. Koristite iskačuće (Pop-up) prozore

Ne bilo kakve. Potrebno je da pravite kreativne pop-up prozore. Oni su odličan način da se osigurate da korisnici neće napustiti vaš web sajt, a da prije toga ne ostave svoje informacije za uspostavljanje kontakta.

Ako imate atraktivan pop-up koji se pojavljuje kada korisnik dođe na određenu stranicu, onda ste na pravom putu da iste posjetioce vratite na web sajt i pretvorite u kupce.

4. Povećajte vidljivost

Procjenjuje se da trenutno ima 2,62 milijarde ljudi u svijetu koji koriste neku vrstu društvenih medija i očekuje se da će u naredne tri godine taj broj biti uvećan na 3,02 milijarde (podaci analitičke kompanije Statista).

Kada znate ova predviđanja, zašto ne biste iskoristili društvene medije i povećali vidljivost vašeg poslovanja čak i prije nego što ga pokrenete? Viralni sadržaj (na primjer, efikasan video-snimak, blog ili tvit) može da se preko noći proširi po cijelom svijetu i najavi milionima da pokrećete svoj mali biznis.

Drugim riječima, ako nemate nalog za vašu kompaniju na Facebooku, Instagramu ili Twitteru, propustićete veliku šansu da dođete do svoje publike.

Postoje i druge metode koje vam mogu pomoći u širenju svijesti o brendu, kao što je marketing preko pretraživača. On podrazumjeva korišćenje kvalitetnog sadržaja kako bi vaš brend bio vidljiv na web stranicama pretraživača. Takođe možete da iskoristite i lokalni SEO (optimizacija web stranice za pretraživače) kako biste utvrdili poziciju svog brenda u lokalnom području vašeg poslovanja.

5. Vodite računa o podacima

Da bi preduzeće uspjelo u digitalnom marketinškom prostoru, važno je da se pravilno upravlja podacima.

Postoje različiti alati koji su dostupni na internetu, kao što je Google analitika, koji će vam pomoći da obradite svoje trenutne i prošle podatke kako biste bili sigurni da ostvarujete maksimalni povratak ulaganja (ROI) iz kampanje. Oni će vam takođe pomoći u pronalaženju slabih tačaka kampanje.

„Nije bitno da li tek treba da započnete svoju kompaniju ili ste već na pola puta, digitalni marketing je od suštinskog značaja za uspjeh vaše kompanije. Pomoći će vam da stvorite jak temelj i omogućiti da svoje poslovanje širite sve više i dalje“, kaže Bola.

Bilo da pokrećete svoju kompaniju ili želite da radite za neku od postojećih startap kompanija, sva potrebna znanja i vještine možete da steknete putem edukativnih programa koji su dostupni i kod nas. Neke od njih možete da pohađate i preko interneta.