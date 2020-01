Iskoristite do 800 € popusta na ITAcademy

Ako ste i dalje bez posla ili niste zadovoljni trenutnim radnim mjestom, vrijeme je da konačno preduzmete konkretne korake i sreću potražite tamo gdje su je mnogi već pronašli - u IT sektoru.

Želja za boljim poslom na kome ćete odlično zarađivati i uživati u onome što radite neće se ostvariti sama od sebe. Potrebno je da se pokrenete i uz pažljivo osmišljen plan do rezultata možete doći već poslije 12 mjeseci.

Pratite korake koje vam predstavljamo u nastavku i ne dozvolite da 2020. bude još jedna godina bez posla.

1. Pronađite sebe u najplaćenijoj oblasti - informacionim tehnologijama

Odavno više nije tajna da se do profesionalnog uspjeha najbrže dolazi u sektoru informacionih tehnologija. Odlična zarada i mogućnost pronalaženja posla u svakom trenutku najveće su prednosti ove oblasti. Međutim, da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i pripremite se za buduće zanimanje. Školovanjem na ITAcademy možete usvojiti potrebna znanja koja će vas uvesti u neku od 6 najtraženijih IT oblasti: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D design & CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija. Istražite oblasti koje odgovaraju vašim interesovanjima i izaberite onu koja vam može donijeti najveće šanse za uspjeh.

2. Izaberite način na koji ćete se školovati - online ili u učionici

Munjevit razvoj modernih tehnologija, osim novih zanimanja i prilika za zaradu, donio je i slobodu prilikom odabira načina na koji ćete se školovati. Svi oni koji nisu u mogućnosti da predavanja prate tradicionalno, u učionicama, do najtraženijih vještina na tržištu mogu doći i putem interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje. To znači da je kvalitetno IT obrazovanje sada dostupno svima koji imaju računar i internet konekciju. Takođe, online školovanje donosi identična znanja i priznate certifikate kao i klasično obrazovanje.

3. Za lakši put do posla - praksa i pomoć prilikom zapošljavanja

Pored marljivog učenja, da biste započeli uspješnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne vještine, kao i da svoje znanje primijenite u praksi. Brojne pogodnosti koje su na raspolaganju polaznicima ITAcademy znatno olakšavaju taj proces. Kroz Centar za razvoj karijere (CCD), ITAcademy na različite načine poslovno sarađuje sa preko 300 uspješnih regionalnih kompanija. U mnogim od njih ITAcademy polaznici već su ostvarili radnu praksu i stvorili sebi mogućnost za početak perspektivne karijere, a takva mogućnost obezbijeđena je i za sve koji se prijave u ovom upisnom roku.

Zahvaljujući saradnji ITAcademy sa Smart Officeom i drugim IT hubovima, polaznici nastave u Sarajevu i Banjaluci dobijaju i 100 besplatnih sati u ovim coworking prostorima.

Na ITAcademy imate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog i njemačkog jezika, dobijate besplatan pristup prvoj edukativnoj online televiziji u regionu – LINKeduTV, a možete da učite i pomoću Android i iOS aplikacija. ITAcademy svim svojim polaznicima nudi šansu da putem besplatnih edukativnih programa kao što je DesignStudio razviju i realizuju svoje prve projekte. A ako u toku školovanja naiđete na bilo koji problem u učenju, na raspolaganju će vam biti i Savjetnik za pomoć u učenju.

4. Steknite priznati međunarodni certifikat koji će vas izdvojiti iz konkurencije

U zavisnosti od odsjeka na kom se budete školovali, na ITAcademy možete steći neki od priznatih međunarodnih certifikata kao što su Oracle, Adobe, Autodesk, Microsoft, Zend ili Cambridge certifikati.

Ova priznanja predstavljaju siguran dokaz vaše stručnosti i veliku prednost prilikom zapošljavanja. Uz praktična IT znanja, certifikat i iskustvo koje ćete steći za samo godinu dana školovanja vrlo brzo ćete pronaći svoj prvi posao u najplaćenijoj oblasti 21. vijeka.

ITAcademy poklanja do 800€ popusta svima koji odluče da u 2020. započnu školovanje za najplaćenije IT pozicije

Posebne pogodnosti upisa na ITAcademy važe samo do petka, 31. januara. Započnite svoj put ka uspješnoj IT karijeri i realizujte