Ispitni rokovi na banjalučkom Univerzitetu od 8. juna do 30. oktobra

BANJALUKA - Organizacione jedinice Univerziteta u Banjaluci organizovaće ispitne rokove u periodu od 8. juna do 30. oktobra, rečeno je Srni u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Prijedlog održavanja ispitnih rokova do kraja akademske godine usvojen je na današnjoj vanrednoj elektronskoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

"Ispiti će se održavati u pet ispitnih rokova i osam termina, uz mogućnost korišćenja subota", rekli su u banjalučkom Univerzitetu.

Aprilski ispitni rok imaće jedan termin u periodu od 8. do 19. juna, dok će junsko-julski ispitni rok imati dva termina i biće održan od 29. juna do 25. jula.

Avgustovski ispitni rok biće održan u jednom terminu u periodu od 17. do 29. avgusta, te septembarski ispitni rok u dva termina u periodu od 1. do 26. septembra i oktobarski ispitni rok u dva termina u periodu od 1. do 30. oktobra.