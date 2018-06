Istraživanje “Nezavisnih”: Studenti ne znaju ni lidere svog fakulteta

BANJALUKA - Studenti uglavnom ne znaju ko su im predstavnici, koja su krovna studentska tijela i njihove uloge te kada i u kojim situacijama mogu da im se obrate, pokazala je anketa "Nezavisnih", dok predstavnici studentskih organizacija tvrde da je situacija s informisanjem bolja.

Tokom ankete koju smo sproveli u studentskom kampusu Univerziteta u Banjaluci, samo rijetki su znali predstavnike na svojim fakultetima koji su im "prva karika" ukoliko imaju neki problem.

Gotovo niko od studenata s kojima smo pričali nije znao da nabroji studentske lidere, a rijetki su znali predstavnika svog fakulteta.

Branko Trninić, predsjednik Studentskog parlamenta (SP) UNIBL, ustvrdio je da studenti znaju predstavnike na svojim fakultetima, a kada smo mu rekli da je samo jedna naša sagovornica znala ime svog predstavnika, rekao je da "ne zna da li smo mi uopšte razgovarali sa studentima", jer svi fakulteti imaju svoje predstavnike i probleme koji se pojave moraju da rješavaju ti predstavnici.

"Tek kada ne mogu studentski predstavnici fakulteta da riješe problem, oni šalju meni zahtjeve koje ja pokušavam da riješim. Imamo neku hijerarhiju i ako jedan profesor ne održi nastavu, ne može se odmah ići kod rektora već to ide stepenicu po stepenicu. Studentski parlament UNIBL nadležan je za sve studentske probleme koji ne mogu da se riješe na nivou fakulteta, za ispitne rokove, probleme studenata sa profesorima, onda mi to aktiviramo i zalažemo se da dođe do rješenja", kazao je Trninić.

Dodao je da bi u vezi s pitanjem informisanja studenta trebalo da se radi na nivou organizacionih jedinica na fakultetima.

Milan Milišić, predsjednik Unije studenata RS, kaže da studentska tijela konstantno rješavaju probleme studenata s profesorima, kada je u pitanju školarina, prenos bodova i slično.

"Vjerovatno jedna određena grupa nije upoznata, ali ako ne znaju ni predstavnike svog fakulteta, onda je to vjerovatno problem u određenoj organizacionoj jedinici fakulteta, bilo da je to u Banjaluci ili Istočnom Sarajevu. To je vjerovatno problem funkcionisanja i informisanja studentske organizacije", kaže Milišić.

Ističe da je elektronska komunikacija danas jedan od najbržih i najefikasnijih pristupa informacijama među mladim ljudima.

Napominje da se US RS studenti javljaju putem predstavnika, ali i sami.

"Baš nam se jedan student prava skoro javio jer je naišao na problem pri dobijanju diplome i sada to rješavamo putem naših tijela. Dakle, bilo koji student ima pravo da nam se obrati ukoliko ima problem", kaže Milišić za "Nezavisne".

Dodao je da su reagovali i po prijedlogu studenata kada su poslali dopis Vladi RS za izgradnju novih domova u Istočnom Sarajevu te podsjetio na aktivizam za domove u Palama i Foči.

Dušan Simanić, Predsjednik SP u Istočnom Sarajevu, kaže da na svakom fakultetu postoji studentska organizacija sa čijim radom su studenti upoznati.

"Kada je neko pitanje u nadležnosti naučno-nastavničkog vijeća, oni se obraćaju fakultetu, a kada se ni tamo ne može riješiti, onda to ide na parlamenat. Sa radom studentskih tijela upoznaju se brucoši kada dolaze i obraća im se neko ispred studentske organizacije te ih upoznaje s pravima, a imamo i brošuru za brucoše u vezi sa terminima sa kojima se nisu susretali", kazao je Simanić.

ANKETA

Možete li da nabrojite neka imena koja su na čelu studentskih tijela i koja im je uloga?

Dragana Lazarević, student druge godine Filozofskog fakulteta

Ne znam nijednog studentskog predstavnika. Vjerovatno im je uloga da se izbore za neka prava studenata kada postoje neki problemi. Nisam imala nikakve probleme do sada, a vjerovatno, ukoliko bih imala, obratila bi im se, nekako bih došla do njih. Na našem fakultetu imamo predstavnika, ali ne znam ko je on. Ne znamo baš te njihove obaveze pa bi bilo lakše da nam se nekad predstave.

Nataša Drinić, student treće godine FPN-a

Ne znam ko je na čelu Unije studenata RS niti studentskog Parlamenta UNIBL. Jedino znam kolegu koji je predstavnik našeg fakulteta, on nas obavještava putem društvenih mreža, na primjer, za studentsku ekskurziju i termine. Ipak nismo sigurni ni šta je njegova uloga, rekli su nam da ga možemo pozvati za sve, a sada imamo problem da nam ispitni rokovi izađu sedmicu dana pred ispit i kolege su se zato obratile našem predstavniku, ali on je rekao da je to posao prodekana.

Aleksandar Grahovac, student prve godine Poljoprivrednog fakulteta

Ne znam zaista ko je na čelu krovnih studentskih organizacija, a nije mi poznato nijedno ime. Nisu nam nikad dosad predočili ko su oni i koja im je uloga. Imamo predstavnika našeg fakulteta, ali njega lično poznajem. Međutim, nisam mu se nikad obraćao zbog nečeg. Nisam siguran ni koje su zapravo njegove obaveze.

Andrea Kuštrinović, student druge godine Filozofskog fakulteta

Čula sam za Bogdana Šobota, ali ne znam šta on predstavlja u studentskoj organizaciji. Nemamo nekih problema na fakultetu, ali ako imam nedoumica, odem u studentsku službu. Uglavnom, studentskim predstavnicima se ne obraćam. Oni se zato nama obrate kada su im neki izbori i kada treba glasati za njih. Uporno reklamiraju Studentski parlament ili Uniju studenta RS, ali mi ne znamo za šta oni tačno služe.