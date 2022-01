JOŠ SAMO DANAS: Upišite ITAcademy po najnižoj cijeni i promijenite život u 2022.

Kako biste pozitivnu prazničnu energiju iskoristili kao idealan trenutak za donošenje odluke koja će vam promijeniti život i učiniti vas uspješnijim, ITAcademy je odlučila da vam u tome pomogne.

Naime, velika novogodišnja akcija na ovoj ustanovi omogućava vam da započnete školovanje za najplaćenija IT zanimanja uz preko 40% popusta.

Prijave po ovakvim uslovima otvorene su samo do 3. januara, pa ako želite da zakoračite u IT svijet, požurite i što prije rezervišite svoje mjesto putem ovog linka.

Nova godina – najbolja prilika da donesete odluku koja će vam donijeti uspjeh

Nova godina počinje akcijom koja može biti vaša najbolja novogodišnja odluka!

ITAcademy samo do 3. januara omogućava upis po najnižoj cijeni tokom godine, pa jednogodišnje školovanje za neko od najplaćenijih IT zanimanja možete započeti za samo 1.249 eura ili svega 68 eura mjesečno za plaćanje u ratama.

Ako vas zanima IT oblast, ovo je jedinstvena prilika da promijenite život u 2022. godini, osigurate uspjeh i steknete vještine za posao i platu koje priželjkujete.

Steknite vještine koje će vam obezbijediti posao u IT sektoru

IT sektor već godinama važi za oblast u kojoj se najbrže pronalazi posao, a sva predviđanja govore da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Ipak, prilikom izbora karijere važno je razmišljati i o tome koja IT oblast najviše odgovara vašim interesovanjima kako biste, pored odlične zarade i prilike da uvijek pronađete posao, zapravo i uživali u onome što radite.

Novogodišnja akcija na ITAcademy omogućava vam da po specijalnim uslovima započnete izgradnju uspješne karijere u nekoj od 6 glavnih IT oblasti: Programiranje, Dizajn i multimedija, Administracija mreža, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili Razvoj mobilnih aplikacija.

Koju god od ovih IT oblasti izaberete, za manje od godinu steći ćete vještine koje će vam omogućiti da postanete kvalifikovani stručnjak koji je dio najbrže rastuće industrije. Pored toga što se IT stručnjaci mogu pohvaliti platom koja iznosi i preko 1.500 eura mjesečno, ono što vas očekuje u IT poslu je mogućnost neprestanog napredovanja, rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme, kao i veliki izbor freelance poslova.

Međunarodni certifikati kao potvrda vašeg znanja

Školovanjem na ITAcademy pruža vam se mogućnost da steknete neki od prestižnih certifikata iz oblasti u kojoj ste se usavršavali, a koji će vas izdvojiti od konkurencije i omogućiti da brzo dođete do željenog radnog mjesta. Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk, CompTIA, Cisco, MikroTik, ISTQB, Unity ili Odjeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu samo su neke od adresa sa kojih vam može stići priznati certifikat nakon uspješno položenih ispita.

Uz to, školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Praksa i mogućnost zaposlenja u najuglednijim IT kompanijama, mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, fakultativni kursevi engleskog i njemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih vještina samo su neke od beneficija koje vas očekuju u toku i nakon jednogodišnjeg školovanja!

Prijavite se što prije! Ova akcija traje samo do 3. januara

Nova godina je najbolja prilika da presiječete i uradite nešto za sebe. Vrijeme će pokazati da je školovanje na ITAcademy najbolji potez koji možete povući u ovom trenutku. Potez koji će vam promijeniti život i karijeru.

Da podsjetimo, akcija za upis na ITAcademy po najnižim cijenama traje samo do 3. januara, a broj mjesta je ograničen. Zato se prijavite što prije preko ovog linka.