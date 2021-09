Jagma za krevetom u studenjacima u Srpskoj

BANJALUKA - Početak nove akademske godine na univerzitetima u Srpskoj se bliži, a smještaj u studentskim centrima i ove godine traži sve veći broj studenata, jer su s druge strane cijene privatnog smještaja i dalje paprene.

U Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci su za "Nezavisne novine" rekli da se na konkurs za prijem studenata, koji je raspisan početkom ovog mjeseca, prijavilo duplo više studenata od predviđenog broja mjesta.

"Imamo 1.300 kreveta, a ove godine se prijavilo za oko 100 studenata više nego prošle godine", rekao je Dragoslav Topić, direktor Studentskog centra "Nikola Tesla".

Naime, konkurs za prijave u ovaj studentski centar za brucoše je raspisan 2. septembra i trajao je do 17. septembra, dok će za ostale studente trajati do 12. novembra. Kako je objavljeno na stranici ovog studentskog centra, prema preliminarnim rezultatima, prijavila su se 433 redovna studenta koji prvi put upisuju fakultet, 14 studenata sa privatnih fakulteta, te jedan student sa invaliditetom. Zvanični rezultati ovog konkursa biće objavljeni za brucoše 29. septembra, a useljenje počinje 4. oktobra, dok će rezultati za ostale studente biti objavljeni 27. novembra, a useljenje će početi 1. decembra.

Topić je istakao da zbog cijena koje su zaista pristupačne i niske, ali i stalnog unapređenja ponude u ovom centru, za smještaj svake godine vlada sve veće interesovanje.

Marko Gajović, v.d. direktora Studentskog centra Pale, kazao je za "Nezavisne novine" da ovaj centar raspolaže sa 550 kreveta, te da svake godine vlada veliko interesovanje studenata.

"Cijena smještaja je 140 KM, a u cijenu su uključeni smještaj i ishrana. Raspolažemo jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama", rekao je Gajović. Konkurs za prijem studenata pomjerili su do 31. oktobra, jer je Univerzitet u Istočnom Sarajevu odobrio dodatne ispitne rokove, čime je studentima data mogućnost da steknu uslov za upis naredne godine studija.

Nikola Bojić, potpredsjednik Unije studenata RS, kazao je da studentski centri u Srpskoj zaista imaju najniže cijene stanovanja u regionu, te da se većina studenata koji dolaze iz drugih opština opredjeljuje da stanuje u njima, jer su cijene privatnog smještaja porasle i do 20 odsto.

"Početna cijena stanovanja u studentskim centrima je od 20 do 60 KM u novoizgrađenim paviljonima", rekao je Bojić za "Nezavisne novine". Istakao je da se cijena ishrane u studentskim centrima kreće od 0,80 do 1,20 KM po obroku.

Dodao je da bi ove godine u Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci trebalo da počne rekonstrukcija trećeg paviljona.

"Prvo bi trebalo da se radi stolarija, pa onda bi se krenulo sa ostalim infrastrukturnim radovima", kazao je Bojić.

S druge strane, privatni smještaj za studente u Banjaluci, ali i drugim gradovima u Srpskoj kreće se od 100 do 400 KM. Studenti putem oglasa potražuju i stanove, ali češće cimere, te se tako za stan u neposrednoj blizini fakulteta koji se iznajmljuje za 400 KM mjesečno traže dva ili tri cimera, a cijena mjesečne kirije po cimeru iznosi od 130 KM do 150 KM, plus režije.

Aleksandra T. iz Gradiške, koja će početkom oktobra započeti studije u Banjaluci, kaže da je iznajmila stan koji košta 300 KM, te da traži dvije cimerke sa kojima će dijeliti dažbine.

"Mislim da je najbolje kada se studenti udruže da žive zajedno, zbog toga tražim studentkinje sa kojima bih živjela tokom studija", kazala je ova brucoškinja.

I Bojić kaže da su cijene privatnog smještaja povećane od 10 do 20 odsto.

"Zato većina studenata koji u Banjaluku dolaze iz drugih opština se opredjeljuje za stanovanje u studentskom centru", zaključio je Bojić.