Kako da dobijete više lajkova i da se vaši video-spotovi više dijele?

Više od 100 miliona sati video-zapisa korisnici svakodnevno pogledaju na Fejsbuku, tvrde iz ove kompanije. Očekuje se da će ova vrsta sadržaja činiti više od 80% potrošačkog saobraćaja na internetu do 2020. godine.

Međutim, ovaj potencijal može da se protraći ako vaši video-snimci ostanu zatrpani i nevidljivi.

Pretpostavimo da ste kreirali visokokvalitetan video-materijal, ali i dalje ne dobijate broj pregleda koji ste očekivali. Šta bi mogao biti problem? Iako je stvaranje kvalitetnog sadržaja neophodno, potrebno je da uradite još nekoliko stvari da bi se vaš video-snimak istakao i došao do vaše publike. U ovom vodiču ćemo se baviti glavnim pitanjima koja mogu da naštete uspjehu video-snimaka na društvenim medijima.

1. Uvjerite se da je tema vašeg video-snimka dostojna dijeljenja na društvenim medijima

Nije svaki pristup video-sadržaju pogodan za društvene medije. Zato se fokusirajte na jednu ključnu poruku i razvijte svoj video-materijal oko nje.

Najbolji autori video-snimaka sa Jutjuba sugerišu da bi trebalo da možete da rezimirate svoj video-snimak u samo jednoj rečenici. Ako to uspijete, publici ćete jednostavno objasniti zašto je dobra ideja da ga podijele na društvenim medijima.

Pokušajte da se zapitate zašto bi vaš gledalac poželio da podijelii vaš video-materijal sa prijateljima i porodicom. Ljudi gledaju video-zapise koji ih zabavljaju, informišu ili inspirišu. Imajte te kriterijume na umu dok razvijate svoju kreativnu strategiju.

2. Uvjerite se da struktura i dužina video-zapisa odgovaraju društvenom mediju na koji ga postavljate

Ako ne zainteresujete publiku već u prvom kadru, rizikujete da je izgubite.

Korišćenje društvenih medija za oglašavanje je korisno i zabavno, ali može da bude i nemilosrdno i frustrirajuće. Zapamtite da će vaš video-zapis biti dio vijesti (news feed), a korisnici će skrolovati i gledati ga između slika svojih prijatelja.

Zahvaljujući funkciji automatskog reprodukovanja, korisnik će vidjeti prvih nekoliko sekundi video-zapisa, ali zapamtite da je, prema statistici Fejsbuka, „video-pregled" definisan kao gledanje od najmanje tri sekunde. Drugim riječima ako korisnik samo nastavi da skroluje, taj prikaz se neće računati kao pregledanje snimka u Fejsbukovoj statistici.

Dobra vijest je da će 65% ljudi koji gledaju prve tri sekunde video-snimka na Fejsbuku pogledati najmanje 10 sekundi, a 45% njih će gledati 30 sekundi (izvor podataka je sam Fejsbuk).

Bil Karmodi, osnivač i direktor kompanije „Trepoint“, preporučuje različitu dužinu za svaku platformu: 30 sekundi do jednog minuta za Instagram i Tviter, jedan minut za Fejsbuk i manje od pet minuta za Jutjub. Dužina video-zapisa zavisiće i od vrste video-materijala koji pravite. Osim ove razlike u dužini, budite svjesni i toga da svaka društvena mreža ima svoje specifikacije za slike i video-zapise, pa pogledajte njihove vodiče.

3. Optimizujte sličicu ili prvi frejm

Ne trošite vrijeme svoje publike, idite pravo na poentu i jasno naznačite svrhu vašeg video-materijala.

Napravite prilagođenu naslovnu sličicu (thumbnail) da biste privukli pažnju od prve sekunde. Ako ne izaberete sličicu na Fejsbuku, prvi frejm vašeg video-snimka će se prikazati kao ta naslovna sličica dok se video-materijal ne pokrene automatski ili dok korisnik ne klikne na njega.

Ako vam je potrebna pomoć pri postavljanju naslovne sličice, pogledajte Fejsbukov vodič u kome vam je sve jasno naznačeno.

4. Postavite svoj video-snimak izvorno

Šta to znači izvorno (native)? To znači da bi trebalo da posebno postavite svoj video-materijal na svaku društvenu mrežu.

Nemojte to raditi tako što ćete ga postaviti na Jutjub, a zatim kao link dijeliti na Fejsbuku. Osim broja podjela i lajkova, za rangiranje video-snimka na Fejsbuku razmatra se i to da li je neko gledao video-zapis i koliko dugo ga je gledao, a to može da se vidi samo kada je u pitanju izvorni video-snimak. Ova praksa će vam dati bolju poziciju u rangiranju u odnosu na druge sadržaje na Fejsbukovom njuz fidu.

Kompanija „Quintly“ je otkrila da na Fejsbuku izvorni video-materijali imaju u prosjeku 477% više dijeljenja (share) u poređenju sa video-zapisima na Jutjubu.

5. Optimizujte svoj tekstualni sadržaj

S obzirom na to da je svaka društvena mreža drugačija, trebalo bi da iskoristite sve njihove funkcije kako biste povećali gledanost.

Primjera radi, Fejsbuk vam dozvoljava da pišete do 63.206 karaktera (ali će ih smanjiti da prikazuju samo 400 u vijestima), dok Tviter dozvoljava samo 280 karaktera. Stručnjaci iz kompanije „Buffer“ daju neke savjete na osnovu njihove analize performansi vrhunskih brendova na društvenim mrežama:

- Dodajte haštagove (#) na postove na Tviteru i Instagram,

- Pišite duže opise na Linkedinu i na platformi Google+

- Pričajte priču i koristite više različitog teksta na Fejsbuku.

6. Koristite poziv na akciju

Uticajan video-materijal treba da donosi konkretne marketinške rezultate, kao što je veći saobraćaj na vašoj web-stranici, kontakt-informacije vašeg klijenta ili više prodaje.

Zato ne smijete da zaboravite poziv na akciju ili CTA. Veoma je važno da vašeg potencijalnog klijenta usmjerite na pravu akciju nakon što pogleda vaš video-zapis. Da biste to uradili, možete dodati link sa vašim web-sajtom u tekst samog posta ili ga nalijepiti na kraju vašeg video-snimka kako biste ih podsjetili šta treba potom sjedeće da urade.

Video-materijal je samo jedan od elemenata uspješnog digitalnog oglašavanja. Više o karijeri u onlajn oglašavanju, kao i o obrazovanju za uspješno bavljenje tom karijerom, možete da saznate na ovoj obrazovnoj instituciji.