Kako da izaberete programski jezik prema svojim interesovanjima?

Komentari: 1

NeZdravRazum

"Posebno ako su vam primarni ciljevi visoka primanja i mogućnost da u svakom trenutku promijenite kompaniju ili klijenta za koga radite." Kakva seljačka propaganda!!! Ubjeđujete ljude da je sve med i mlijeko u IT sektoru. Nema hljeba bez motike! Tako i u ovom slučaju, potrebne su godine rada, truda i sticanja iskustva. Kao početnik se možete šišati i potrebno je nekoliko godina da se uopšte probijete na tržištu rada, a do plate od navedenih 1400 treba i do nekoliko godina (3, 4) čistog iskustva, ne računajući početno učenje i ulaganje. Ovo govorim iz iskustva više desetina ljudi, kao i iz ličnog iskustva. Stoga, prestanite reklamirati ove seljake koji vam sipaju siću za veličanje njihovih usluga koje nikome neće donijeti dobro. Znanje se stiče, a ne kupuje!!!