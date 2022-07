Kako da unovčite svoju kreativnost pomoću najpopularnijih Adobe alata?

Oduvijek vas je zanimao posao grafičkog dizajnera? Pitate se koje su vještine potrebne i koji se alati najviše koriste za kreiranje različitih kreativnih rješenja?

ITAcademy nudi posebnu priliku svima onima koji žele da se na potpuno besplatan način upoznaju sa najvažnijim alatima za obradu fotografije i vektorskim crtanjem, te započnu izgradnju profesionalne karijere traženog zanimanja grafičkog dizajnera!

Saznajte kako da uređujete fotografije kao profesionalac u najpoznatijem programu za obradu fotografije – Adobe Photoshopu, a vektorsko crtanje savladajte u Adobe Illustratoru i počnite sa izradom bilborda, letaka, ambalaža, časopisa, plakata, digitalnih publikacija i drugih kreativnih elemenata, koji su sastavni dijelovi korporativnog identiteta svake kompanije.

Besplatni kurs "Vektorska grafika i obrada fotografije" počinje 8. augusta u Banjaluci, sa ukupnim trajanjem od 24 časa! U potpunosti je prilagođen početnicima i možete ga pohađati bez ikakvog predznanja, kao i svima koji žele da usavrše rukovanje najpoznatijim Adobe alatima!

Ne oklijevajte sa razvojem svoje karijere i uz jednostavnu prijavu postanite učesnik besplatnog kursa na kojem ćete uz iskusnog grafičkog dizajnera i fotografa Nikolu Grulovića otkriti kako da prenesete svoju kreativnost na računar i uz različita digitalna rješenja ostvarite natprosječnu zaradu!

Iskoristite moć grafičkog dizajna

Adobe Photoshop i Adobe Illustrator omogućavaju da maštu pretvorite u najbolja i najučinkovitija grafička rješenja!

Različite funkcije koje su sastavni dijelovi najpoznatijih dizajnerskih programa biće vam pojednostavljene na besplatnom kursu ITAcademy u Banjaluci, a primijenit ćete ih kroz praktičan rad na svojim prvim ili novim dizajnerskim projektima!

Nikola Grulović, profesionalac za grafički dizajn, upoznat će vas sa rasterskom grafikom i omogućit će vam da savladate fundamentalne funkcije Adobe programa, neizostavnih u poslu profitabilnog i svjetski traženog zanimanja grafičkog dizajnera!

Imat ćete priliku da otkrijete koje su to sličnosti, a koje razlike između Photoshopa i Illustratora, te kako se koriste za web i štampanu publikaciju.

U Adobe Photoshopu ćete obrađivati fotografije, koristiti raznovrsne lejere i efekte, upravljati rezolucijom i retuširati fotografije, dok ćete Adobe Illustrator koristiti da ovladate vektorskom grafikom, crtate, kreirate i koristite različite elemente, transformišete, uređujete i dizajnirate slike, a krajnji rezultat ćete predstaviti na svojim projektima!

Iskoristite besplatni kurs koji organizuje ITAcademy da savladate tražene kompetencije i znanje kroz elementarne funkcije najkorištenijih dizajnerskih alata, što će vam stvoriti mogućnost da započnete profesionalnu karijeru u brzorastućem IT sektoru!

Ne oklijevajte i započnite profitabilnu karijeru grafičkog dizajnera

IT sektor važi za jednu od najplaćenijih i najrazvijenijih poslovnih industrija, gdje se dešavaju konstantne promjene i unapređenja, što dovodi do sve veće potrebe za zapošljavanjem različitih IT stručnjaka širom svijeta!

Grafički dizajn važi za jedno od najtraženijih IT zanimanja, a mogućnosti obavljanja posla su različite i zavise samo od vas i vaših preferencija, tako da posao možete raditi u manjim ili većim kompanijama, zatim kao freelancer od kuće ili sa bilo kog drugog mjesta, a pruža vam se opcija da vrlo lako pokrenete i sopstveni biznis!

Na kursu vas očekuje fantastična atmosfera na interaktivnim predavanjima koja se održavaju u savremeno opremljenim prostorijama ITAcademy u Banjaluci. Uz zlatne savjete predavača, usvojit ćete znanja i tehnike, nakon čega ćete biti u mogućnosti da kreirate sopstvene projekte kroz korištenje moderne tehnologije i upotrebu licenciranih Adobe programa!

Upotrijebite besplatni kurs kao početnu stanicu da započnete profesionalno usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna za samo deset mjeseci!

Besplatni kurs "Vektorska grafika i obrada fotografije" omogućit će vam nastavak usavršavanja i certificiranja po specijalnim uslovima na jedinstvenom programu "Print & Graphic Design" na ITAcademy!

Zahvaljujući edukaciji prilagođenoj svakom polazniku i koncipiranoj po svjetskim standardima, kroz praktičan rad usvojit ćete sva potrebna znanja i sposobnosti koje će vas izdvojiti na svjetskom tržištu rada i omogućit vam posao iz snova! Pitate se kako?

Edukacija na ITAcademy vam donosi brojne beneficije, a samo neke od njih su rad u Dizajn studiju i atraktivnom hub prostoru, u kojem svi polaznici dobijaju 100 besplatnih radnih sati, a nakon uspješno završene edukacije, koju će potvrditi različiti Adobe cijenjeni certifikati, s obzirom na to da je ITAcademy ovlašteni Adobe test i trening centar, kao i mnogi svjetski priznati certifikati, Centar za razvoj karijere će vam obezbijediti potrebne resurse za izgradnju stabilne karijere!

Samo nekoliko sekundi je potrebno da se prijavite, rezervišete svoje mjesto i započnete izgradnju stabilne i visoko plaćene IT karijere!

Požurite jer je broj mjesta ograničen!