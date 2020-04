Kako do posla poslije pandemije? Uz besplatan online kurs, ITAcademy poklanja i priručnik

Za samo 2 nedjelje preko 30.000 ljudi iz cijelog regiona počelo je od kuće da uči WordPress i engleski jezik na ITAcademy, a ove sedmice svi koji žele da u izolaciji usavrše svoja znanja i vještine mogu besplatno da se prijave za online kurs digitalnog marketinga.

Pored toga, ITAcademy je za sve koji se prijave pripremila i veoma koristan besplatan priručnik "Kako do posla poslije pandemije?", sa savjetima i uputstvima stručnjaka koji vam mogu pomoći da trenutnu krizu iskoristite kao šansu i svoju karijeru pokrenete ka uspjehu i dobro plaćenom IT poslu.

Svoju prijavu za kurs i priručnik možete poslati preko ove stranice.

Kako da pandemiju iskoristite kao svoju šansu za uspjeh?

Po izbijanju pandemije virusa COVID-19, ITAcademy je odlučila da svima koji žele da dodatno napreduju ili da se pripreme za potragu za poslom dok su u izolaciji pokloni neke od najpopularnijih online kurseva koji se izučavaju na ovoj internacionalnoj ustanovi za usavršavanje IT stručnjaka.

Ove nedjelje možete da započnete učenje na online kursu digitalnog marketinga, koji će vam pomoći da savladate tehnike online promocije, koje su u doba interneta neophodne za svaku oblast poslovanja, a za sve koji se prijave ITAcademy je pripremila još jedan veoma koristan resurs za napredovanje u karijeri.

Tim stručnjaka sa ITAcademy, među kojima su predavači, eksperti i konsultanti sa realnim uspjesima i ogromnim iskustvom u IT industriji, sastavio je i praktičan vodič "Kako do posla poslije pandemije?", sa konkretnim uputstvima u vezi sa ključnim potezima koje treba da preduzmete da biste prevazišli trenutnu globalnu krizu i došli u poziciju da konkurišete za odlično plaćene poslove u IT industriji.

Priručnik je besplatan i dobiće ga svi koji su se prijavili ili tek planiraju da se prijave za neki od besplatnih kurseva sa ITAcademy.

Pozovite svoje prijatelje da vam se pridruže u učenju

Za pohađanje besplatnih online kurseva na ITAcademy mogu da se prijave svi zainteresovani. Ako znate nekoga ko bi volio da usavrši svoja znanja, možete mu predložiti da posjeti ovu stranicu i da se prijavi. Na društvenim mrežama možete da koristite hashtag #ostanikodkuće i da raširite vijest o besplatnim kursevima.

Steknite znanja za posao u IT industriji

Da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i usvojite praktične IT vještine koje će vam omogućiti uspješnu karijeru.

Pored stručnih znanja, školovanjem na ITAcademy dobićete resurse i alate da svoje vještine primijenite u građenju profitabilne karijere. Potrebno je samo da izaberete oblast koja vam najviše odgovara: programiranje, dizajn i multimedija, administracija, IT biznis, 3D dizajn i CAD, razvoj mobilnih aplikacija.

Nakon školovanja, imaćete mogućnost da steknete zvanične certifikate izdate od strane Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite, kao i vodećih softverskih korporacija i organizacija, među kojima su Microsoft, Adobe, Zend, Oracle, Google i Autodesk.

Prijavite se i počnite sa učenjem odmah

Kursevi koje ITAcademy poklanja prilagođeni su početnicima i nije neophodno predznanje za njihovo praćenje, traju 30 dana i možete ih pohađati odmah po prijavi.

Prijavite se ovdje i krenite sa učenjem već danas.