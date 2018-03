Kako do unapređenja? Sedam načina da se dopadnete šefu

Šta god da su vam pričali, ne morate da se dodvoravate nadređenima da biste im skrenuli pažnju na sebe. Stvar je u tome da otkrijete šta nadređeni od vas očekuje i da radite posao najbolje što možete.

Važno je da razumijete da raditi bolje ne znači raditi više i ostajati na poslu duže od predviđenog radnog vremena. Evo nekoliko načina da poboljšate svoj radni učinak i povećate šanse za unapređenje.

1. Dođite na posao ranije

Istraživanja su pokazala da zaposleni koji dolaze nešto ranije na posao dobijaju veće šanse da se dopadnu upravnicima, jer nadređeni smatraju da je to odlika vrijednih i posvećenih radnika. To se često i pokaže kao tačno, jer oni nerijetko pokazuju bolje rezultate od zaposlenih koji na posao dolaze kasnije.

2. Pitajte za savjet

Možda vam je pomalo neprijatno da pitate šefa kako je uspio da budu tako uspješan ili koju strategiju treba da primjenite da više napredujete. Istraživanja su pokazala da kada pitate za savjet uopšte ne izgledate neupućeno, već naprotiv – odajete utisak kompetentnosti i vaš šef to može da primjeti.

Kada pitate nekog za savjet, spontano mu odajete priznanje za stručnost i iskustvo u određenoj oblasti i na taj način činite da se on osjeća dobro, a zauzvrat možete dobiti zaista koristan savjet.

3. Razmišljajte svojom glavom

Nema ništa loše u tome da imate mišljenje i stav o nekoj temi, kao ni da to otvoreno pokažete u svom okruženju. Naravno, za to treba da imate i jasno objašnjenje zbog čega vi to tako vidite. Mišljenja se razlikuju i to je dobro, jer se na taj način ljudi međusobno dopunjuju.

Nemojte biti tvrdoglavi, budite otvoreni za validne argumente i nove informacije, jer će vam to pomoći da se razvijate. Osjećajte se slobodno da predložite šefu neke nove ideje ili ukažite na neke greške. Na taj način odaćete utisak stručne i samosvjesne osobe.

4. Prevaziđite očekivanja

Trudite se da ispunite sva očekivanja koja se vezuju za vašu radnu poziciju, radite svoj posao najbolje što možete, završite sve dodjeljene zadatke, ali se ne ustručavajte i da ih prevaziđete.

Pokažite inicijativu da uradite i više, pokažite sva znanja koja posjedujete. U tome vam nekada mogu pomoći i neka životna iskustva iz kojih ste naučili poučnu lekciju. Ne stidite se, istaknite se, smislite neko novo rješenje za kompaniju, pokažite više požrtvovanosti i upornosti i vaš trud će sigurno biti primjećen.

5. Uložite više u sebe

Sva vaša znanja su već cijenjena čim ste zaposleni, ali to ne znači da time treba da se zadovoljite. Pronađite način da se usavršite i naučite još više.

Uložite u sebe i vidjećete da je to najbolja investicija koju možete da napravite. Pored toga, šef će sigurno vidjeti kako ste se u tome snašli i samim tim daće vam više na značaju kada budete iznosili svoje mišljenje na poslovnom sastanku.

6. Obratite pažnju na detalje

Ako budete pedantni i istrajni u svojim vizijama, to će vas odvesti daleko u profesionalnom svijetu. Osim toga, poslodavci će vam biti zahvalni na tome što primjećujete ono što vaše kolege ne vide, kao i na želji da te greške ispravite.

7. Budite zahvalni

Zahvalnost je vrlo moćno oružje da se dopadnete nekome, pa to vrijedi i u radnom okruženju. Kažu da ljubaznost otvara i gvozdena vrata; ostanite ambiciozni i vjerni svojim snovima, ali ujedno budite skromni i zahvalni za svaku priliku koju dobijete. Svaki kompliment koji dobijete je važan, kao i to kako ćete se nakon njega osjećati vi i ljudi iz vašeg okruženja.