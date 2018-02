Kako se piše uspješan poslovni plan? Poslušajte savjete stručnjaka

Poslovni plan je pismeni prikaz budućnosti vašeg preduzeća, dokument koji govori o tome šta namjeravate da uradite i kako to planirate da postignete.

Poslovni planovi su zapravo strategija. Počinjete danas, sa određenim resursima i sposobnostima. Želite da dođete do određenog cilja, u konkretnoj tački u budućnosti (obično za tri do pet godina) kada će vaše preduzeće imati različit skup resursa i sposobnosti, kao i veću profitabilnost i povećanu imovinu.

Vaš plan pokazuje kako ćete doći od danas do te tačke u budućnosti. Predstavljamo vam savjete Tima Berija, predsjednika kompanije „Palo Alto softver” (Palo Alto Software), koja se bavi izradom softvera za poslovno planiranje.

Koliko dugačak treba da bude biznis-plan?

„Kada sam prvi put počeo da radim sa biznis-planovima još krajem sedamdesetih godina, prosječni plan bio je mnogo duži i složeniji od onoga što se koristi danas. Možda zato što se sada poslovni planovi češće prave nego ranije, jer se i koriste sve češće. To bi moglo biti i pitanje trenda među bankarima i investitorima, koji traže da čitaju poslovne planove. Ili je razlog to što ljudi imaju manje vremena za gubljenje i ne žele da prolaze kroz beskonačno dugu dokumentaciju“, kaže Beri.

Koji god da je razlog, svako preduzeće danas mora da ima poslovni plan. Ako želite da pokrenete poslovanje, treba vam plan sa dobrim projekcijama i čvrstom analizom.

On bi trebalo da bude u formatu koji je lak za čitanje. Beri ističe da je ovo važnije nego ikad.

„Ako želite da ljudi pročitaju poslovni plan koji razvijate – a većina ljudi to čini – onda je moj najbolji savjet da vaš plan bude jednostavan. Ne mješajte svoj poslovni plan sa doktorskom tezom ili životnim zadatkom. On mora da bude koncizan, kratak i jasan“, kaže Beri.

Zašto je jednostavnost važna?

Za početak, treba napomenuti da ne smijete da mješate jednostavne formulacije sa uprošćenim razmišljanjem.

Razlog zbog kog vaš plan treba da bude jednostavan nije to što niste razvili svoju ideju do kraja. Razlog je to što svaka osoba koja ga čita mora brzo i lako da shvati poentu onoga što je napisano.

Kako to možete da postignete? Evo nekoliko savjeta.

Ovladajte vještinama poslovnog pisanja

Efikasno poslovno pismo se lako čita.

Ljudi će „skenirati“ pogledom vaš plan – pokušaće da ga pročitaju dok razgovaraju telefonom ili prolaze kroz svoje mejlove. Plan ne smijete da pišete kao da je roman i očekujete da će ljudi sjediti u miru i tišini i potpuno se posvetiti čitanju.

Neka vaš plan bude kratak

Vjerovatno možete da kažete sve što je potrebno na dvadeset do trideset stranica teksta, uz još deset stranica priloga za mjesečne projekcije, menadžerski rezime i druge detalje.

Ako imate plan koji ima više od četrdeset stranica, vjerovatno niste dobro sumirali ono što treba. Naravno, postoje izuzeci od ovog pravila.

„Nedavno sam vidio plan za lanac kafića, na primjer, koji je uključivao fotografije predloženih lokacija, izradu menija i mape drugih predloženih lokacija. Zbog tih stvari plan je bio duži, ali su te stvari bile zaista vrijedne. Korišćeni su snimci proizvoda, snimci lokacija, meniji, planovi, planovi poda, logotipi i fotografije“, kaže Beri.

Koristite poslovne grafikone

Prikažite najvažnije podatke tako da svako može lako da ih razumije. Koristite pregledne tabele i jednostavne poslovne grafikone za prikaz glavnih brojeva.

Koristite grafikon „poluga“ (engleski bar chart) za prikazivanje prodaje, bruto marže, neto dobiti, gotovinske tokove i ukupnu vrijednost kompanije po godini.

Trodimenzionalne „poluge“ izgledaju dobro, ali je dvodimenzionalne obično lakše čitati. Uvjerite se da su brojevi očigledni.

Pita (Pie) je tip grafikona koji je najpogodniji za jednostavne grafikone na kojima prikazujemo udio svake od vrijednosti u odnosu na sumu. Koristite „pitu“ za tržišni udio i tržišne segmente.

Nemojte koristiti grafikon bez propratnog teksta. Ako izvorni brojevi nisu u potpunosti očigledni u zbirnim tabelama, uvjerite se da to dodatno pojasnite.

I posljednje, ali ne i najmanje važno – obratite pažnju na gramatiku i pravopis. To može mnogo da utiče na mišljenje ljudi i o vama i vašim sposobnostima. Ne dozvolite da takve „sitnice“ upropaste vašu šansu da dobijete finansijsku podršku, privučete vrijedne saradnike i tome slično.

Pisanje poslovnog plana je vještina koja se uči, kao i sve ostale preduzetničke vještine. Ako želite da postanete preduzetnik, nije dovoljno samo da imate dobru ideju i finansije. Potrebni su vam i znanja i vještine koji će vam omogućiti da tu ideju sprovedete u dijelo i da pravilno upravljate finansijama. Te vještine i znanja danas je moguće steći na specijalizovanim edukativnim programima, a više o takvim programima kod nas možete da saznate na ovom odsjeku.