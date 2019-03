Kineski jezik hit među osnovcima

DOBOJ - Kineski jezik postao je apsolutni hit među dobojskim osnovcima, pa sve više njih želi da ga izučava, a trenutno više od 300 đaka pohađa fakultativnu nastavu u Osnovnoj školi "Sveti Sava".

"Sviđa mi se njihova kultura, jezik. Težak je. Naučila sam 'caetjen' što znači doviđenja, 'njihao' je zdravo, 'baba' je tata i 'gaga' je mama", kaže Anita Petković, učenica sedmog razreda.

Njena vršnjakinja Gabrijela Topić priča da to što dobro poznaje engleski jezik joj olakšava učenje kineskog zato što im učiteljica, koja je u Doboj došla iz Kine, sve lekcije objašnjava na engleskom jeziku.

"Nastavnica je dobra, ali teško je. Bilo je interesantno na času. Objašnjava nam kako da izgovorimo neku riječ i potom napiše nam na tabli kako se to piše na kineskom", rekla je Topićeva.

Min Gao, učiteljica kineskog jezika, nije bila rječita i na naša pitnja je dala diplomatske odgovore.

"Velika mi je čast da budem ovdje i veoma sam srećna što vas vidim. Učenici su veoma prijatni, aktivni i vole kinesku kulturu i kineski jezik", kazala je Gao, koja nam se obratila na engleskom jeziku.

Fakultativna nastava kineskog jezika u OŠ "Sveti Sava" je uvedena nakon anketiranja roditelja i đaka.

"Prvobitno smo imali zamisao da učestvuju učenici od šestog do devetog razreda, međutim veliki je bio pritisak roditelja nižih razreda, tako da smo uspjeli i njih da uključimo u kompletan program", navela je Radmila Dakić, direktorka škole, te dodala da se nastava odvija jednom sedmično u dva termina.

Kineski jezik osnovci izučavaju u kabinetu koji je opremila Ambasada najmnogoljudnije zemlje u BiH, a koji je tokom nedavne posjete Doboju otvorio kineski ambasador Đi Ping.

Našu pažnju tada je privukla Huang She, njegov prevodilac, koja je odlično govorila srpski jezik.

"Učila sam srpski jezik u Pekingu četiri godine, pa onda sam poslije toga radila u Ministarstvu vanjskih poslova Kine, onda sam došla ovdje u misiju. Nije lak, pa mogu da kažem da je težak jezik, pošto ima padeže. Najteža je gramatika. Što se tiče samog jezika, naravno to sam naučila na Univerzitetu, ali što se tiče korištenja ovog jezika, to je u praksi", priznala je Huang She, prevodilac sa kineskog na srpski jezik.