Koji je najbolji put da započnete freelance karijeru u perspektivnom IT sektoru?

Freelance karijera u IT sektoru donosi brojne pogodnosti, pa nije ni čudo što predstavlja san većine ljudi. Međutim, ponekad iz nedostatka hrabrosti, informacija ili nečeg drugog taj san ostane samo pusta želja.

Dobra vijest za sve one koji rade ne sasvim zabavan posao od 9 do 5, a maštaju o boljoj zaradi i egzotičnim lokacijama, jeste ta da je potrebno samo malo truda kako bi se vaši snovi ostvarili.

Dokaz za to su brojni polaznici sa ITAcademy koji već godinama grade uspješne karijere širom svijeta. Jedan od njih je i Aleksandar Milošević, koji je svoj san o poslu koji voli i od koga dobro zarađuje realizovao onog trenutka kada je dao otkaz na prethodnom poslu. U nastavku vam prenosimo rezultate njegovog rada i savjete o tome kako biti uspješan u freelance poslu.

Ako osjećate da je krajnje vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i konačno počnete da zarađujete dok uživate u onome što radite, oslonite se na ovih nekoliko savjeta o freelancu iz prve ruke – od toga odakle da počnete do toga kako da imate tu moć da sami birate klijente.

Kada otkrijete šta je ono što želite da radite, uspjeh ćete ostvariti preko noći

Jedna od najčešćih stvari koje koče ljude zainteresovane za pokretanje freelance posla jeste nesigurnost. Međutim, kada je Aleksandar dao otkaz na prethodnom poslu, nije razmišljao o tome. Prvo se posvetio učenju web dizajna na ITAcademy, gdje je i razvio ljubav prema modelovanju, te upisao još jedan smjer, 3D Design & CAD, i u potpunosti se posvetio onome što voli:

"Nisam ni znao da to toliko volim. Međutim, kada sam krenuo raditi, mnogo mi se dopalo. Kroz web design sam se upoznao sa IT industrijom, kroz 3D počeo da živim kako sam oduvijek i želio. Potrebno je mnogo truda, tada sam 24 sata samo učio tako da sada gotovo svaka ponuda bude prihvaćena. Uz ITAcademy, to sam, ne mogu reći preko noći, ali u suštini veoma brzo ostvario."

Bez sumnje, kursevi na ITAcademy strukturisani su tako da svakom polazniku, bez obzira na stepen njegovog predznanja, omogućavaju da za kratko vrijeme ovlada znanjima i vještinama neophodnim da započne uspješnu IT karijeru. Čvrsta osnova i napredni alati za rad pomoći će vam u tome:

"Jednostavno, moj ulazak u IT svijet je bio preko ITAcademy. Kroz to sam otkrio svoj potencijal i naučio da koristim prilike. Bilo mi je važno da usavršim modelovanje u 3ds Maxu, zbog toga sam izabrao smjer Computer Aided Design na ITAcademy", prenio nam je Aleksandar.

Ako odlično radite, nikada ne možete ostati bez posla

Kada ljudi požele da steknu znanja i započnu novu karijeru, jedna od glavnih briga je: hoće li biti dovoljno dobri u tome. Ono što je specifičnost školovanja na ITAcademy jeste da je učenje prilagođeno polazniku, te se predavanja organizuju u manjim grupama, materijali i dodatna literatura su vam uvijek dostupni preko jedinstvene DL platforme, a ako vam treba bilo kakav vid pomoći, tu su konsultacije sa predavačima, vrsnim stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom.

Ako uložite trud i iskoristite sve benefite koje dobijate u toku i nakon školovanja na ITAcademy, sasvim sigurno – postaćete profesionalac koji ima opciju da bira poslove i klijente.

"Potrebno je stalno učiti i težiti ne tome da budete dobri već najbolji. Jedino ćete na taj način uspjeti da iskoristite najbolje karakteristike posla u ovoj industriji – da radite za cijeli svijet. Sigurnije je biti freelancer nego raditi u firmi, jer nikada ne možeš ostati bez posla ako odlično radiš. Dobra strana je i to što uvijek možeš da napraviš pauzu, možeš da radiš kada i koliko želiš. U ovoj kategoriji izađe i do 30 oglasa dnevno za koje možeš da pošalješ ponudu. Dakle, posla ima ko hoće da radi. Samim tim, koliko radiš, toliko ćeš i imati, a sam odlučuješ o tome."

Biti prisutan. Biti profesionalac. Razumjeti klijenta

Nije nepoznata činjenica da neki freelanceri zarađuju i do nekoliko prosječnih plata u jednom mjesecu. Da biste to ostvarili, neophodno je da budete istrajni. Savjeti uspješnih freelancera početnicima su brojni, a Aleksandar je izdvojio najznačajnije:

"Freelancing treba shvatiti odgovorno kao posao u firmi i prihvatiti da i najmanja sitnica zavisi od tebe. Imao posla ili ne, moraš biti za kompjuterom i tražiti poslove. Za početak, ne klonite duhom ako posao ne dođe odmah – u freelance svijetu je normalno na početku poslati 20 ponuda i da nema posla, ali kada dobiješ projekat i dobro ga uradiš, tu sve kreće. A kako su klijenti najbitniji segment tvog poslovanja, važno je obratiti pažnju na njihovu ocjenu. Kada prvi put odradite nešto najbolje, bićete u prilici da birate svoje klijente!"

Ovaj uspješni polaznik sa ITAcademy je prenio još i to da je IT industrija svijet u koji se bez straha treba upustiti jer posla uvijek ima i sve što uložite vrati vam se i više nego duplo.

"Tek sam poslije godinu dana naučio da i onda kada imam projekat, a želim da konstantno imam posao, treba da šaljem i tada ponude. Ako imam projekat, malo radim, malo uđem i prelistam oglase. Naime, kada se klijent javi, ti već znaš da li ćeš imati posla ili ne i da li da prihvatiš, te kako da se organizuješ. Tako se održava kontinuitet. Na početku sam projekat koji je vrijedio 500 dolara naplatio 30, jer je nekada zaista bitno više uložiti, ali ulažeš dugoročno. I sada mi se to mnogo više vraća. U situaciji sam da često odbijam projekte iako klijent produžava rok za izradu samo da bih ja to prihvatio i odradio."

Vrijeme je da i vi ostvarite svoje želje

IT karijera dostupna je svakome, ali sve zavisi od vas. Stoga svima onima koji razmišljaju da li da se otisnu u ovom pravcu ili se pitaju šta mogu da očekuju Aleksandar i ostali uspješni sada već IT stručnjaci, a bivši polaznici sa ITAcademy poručuju: iskoristite bogate mogućnosti koje vam ITAcademy pruža, budite uporni i posvetite svoje vrijeme.

Dobro plaćena i atraktivna karijera čeka na vas! Zato je sada pravo vrijeme da se ugledate na inspirativne ljude iz IT svijeta i za manje od 10 mjeseci možete biti tu gdje su oni sada.

ITAcademy će vam pomoći na tom putu, vaše je samo da se prijavite.