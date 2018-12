Kompanija LINK group i ove godine dodijelila stipendije osobama s invaliditetom

Osim što je uspješna internacionalna kompanija i lider u obrazovanju u jugoistočnom dijelu Evrope, LINK group je i kompanija koja slijedi uvjerenje da kvalitetno obrazovanje treba da bude dostupno svima.

Svake godine u posljednjih deset godina LINK group kroz LINK Learning Foundation dodjeljuje stipendije, u vrijednosti od 40.000 eura, osobama sa invaliditetom za školovanje na svojim edukativnim ustanovama.

Stvari koje mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo, kao što su penjanje uz stepenice, prelazak ulice i dolazak na predavanja za ovogodišnje stipendiste su svakodnevna borba. Međutim, ono što je svima njima zajedničko jeste to što u toj borbi ne odustaju.

Sve što sada žele jeste da pomoću novih znanja i vještina svoje iskustvo podijele sa svijetom i tako unaprijede i svoj, ali i život svih drugih. Školovanje koje im je dodijelila kompanija LINK group omogućiće im da to i ostvare. Kompletna obuka izvodi se online kako bi polaznici mogli da prate nastavu bez ikakvih problema, a praktična znanja iz IT-ja i biznisa koja budu stekli omogućiće im da postanu konkurentni na tržištu rada i budu prvi izbor poslodavaca.

Upoznajte ovogodišnje stipendiste i njihove priče koje će vas inspirisati.

Prevazilaženje barijera na putu do obrazovanja i usavršavanja

Ivana Lečić ima 33 godine i dolazi iz Foče. Kao korisniku invalidskih kolica, njen svakodnevni život predstavlja borbu sa barijerama.

- Mora se priznati da u našem društvu arhitektonske barijere predstavljaju velike prepreke za obrazovanje. Tradicionalni način učenja zahtijeva da se stepenice prevaziđu, da se putuje na predavanja, te bude aktivan student. Nakon gubitka oca i brata, koji su mi bili najveća podrška, stepenice ka obrazovanju i usavršavanju bilo je još teže preći.

Međutim, teško životno iskustvo učvrstilo je Ivanu u namjeri da svaku prepreku savlada sa uspjehom. U tome joj posebno pomaže umjetnost: svoj unutrašnji svijet Ivana pretvara u upečatljiva umjetnička djela kojima oplemenjuje našu stvarnost.

Upisivanjem smjera Dizajn i multimedija na ITAcademy Ivana želi da stekne nova znanja i vještine i tako obogati svoj talenat, odnosno da, kako sama kaže, spoji „kist i miša, ljubav prema računarima i slikarskom platnu”. Ovo će joj omogućiti i da ostvari svoj san, a to je da pronađe zaposlenje i postane produktivan član društva koji doprinosi svojoj okolini i živi od svog rada.

Dino Milanović iz Tuzle je sa svega 17 godina doživio tešku povredu vratnog dijela kičme, zbog čega je prinuđen da život provodi u kolicima. Po završetku gimnazije, ovaj mladi čovjek je razmišljao koja je oblast najbolja za njegovo dalje usavršavanje s obzirom na to da mu je kretanje otežano.

- Kao neko ko se svakodnevno susreće se barijerama, smatram da je oblast informatike i računarstva najpogodnija za pronalazak posla za osobe sa invaliditetom, jer omogućava potpunu ravnopravnost i samostalnost.

Dinu interesuje programiranje, posebno razvoj mobilnih aplikacija, pa je školovanje na ITAcademy prilika da stekne praktična znanja i vještine koji će mu omogućiti da nesmetano radi i tako unaprijedi kvalitet svog života.

Nesrećan sticaj životnih okolnosti doveo je do toga da pravo na osnovno obrazovanje Emina Hatemić ostvari tek u 23. godini. Uprkos tome, sve što ona želi jeste da usvoji znanja koja će joj omogućiti ne samo da popravi kvalitet sopstvenog života već i da doprinese društvu u kome živi. Školovanje na Cambridge poslovnom programu na BusinessAcademy pruža ovoj mladoj djevojci šansu koja joj je sticajem okolnosti bila uskraćena. Na ovaj način Emina će biti u prilici da ostvari sve svoje potencijale.

Za ostvarivanje snova važna je podrška

Alma Hodžić, državna prvakinja u streljaštvu, sportistkinja je godine za 2017. u kategoriji sportista sa invaliditetom, kao i najbolja sportistkinja TK i Opštine Živinice za istu godinu. Nedostatak lijeve podlaktice nije zaustavio ovu mladu djevojku u ostvarivanju njenih potencijala: pored toga što je uspješna sportistkinja, ona je i aktivistkinja u društvu za osobe sa invaliditetom, a takođe volonterski pomaže drugim ljudima da prevaziđu svoja ograničenja i poprave kvalitet svog života.

- Oduvijek sam bila zainteresirana za rad sa ljudima, te rado koristim svaku priliku da ih podstaknem da budu što samostalniji, odgovorniji i aktivniji kako bi sebi omogućili kvalitetniji život i bolju integraciju u društvu.

Školovanje na smjeru Strategijski i operativni menadžment omogućiće ovoj uspješnoj sportistkinji i humanitarnom radniku da svoju djelatnost i neumornu energiju podigne na još viši nivo i učini svoj i život drugih ljepšim i produktivnijim.

Saša Grbić iz Banje Luke slijep je od rođenja. Uprkos tome, zahvaljujući velikom trudu i upornošću diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a potom upisao i doktorske studije, na kojima mu je ostao samo završni rad.

Ljubav prema IT tehnologiji i spremnost da uči donijele su Saši osnovna znanja iz ove oblasti koje je sticao samostalno preko interneta.

- Volim IT tehnologiju, ali, nažalost, samouk sam. Sve što sam do sada naučio bilo je uz komunikaciju preko interneta, što sa ostalim slijepim i slabovidim osobama iz regiona, što čitajući razne članke po internetu, te komunicirajući sa ostalim ljudima iz IT zajednice putem foruma.

Saša je čak i samostalno kreirao sajt Centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama, na kome radi kao administrator. On živi sa suprugom, koja je takođe osoba sa invaliditetom, i cilj mu je da obezbijedi bolji život za sebe i nju. Jedan od njegovih snova jeste da pokrene sopstvenu IT kompaniju, a školovanje na ITAcademy donijeće mu neophodna znanja i vještine zahvaljujući kojima će svoje snove moći da pretoči u realnost.

Naida Hodžić, master ekonomije i biznisa, rođena je sa oštećenjem sluha. Međutim, ova jedinstvena žena ovu činjenicu doživljava na pozitivan način, kao nešto što joj je omogućilo da postane osoba kakva je danas:

- Moj problem je često dovodio do različitih izazova i poteškoća u školi i u interakciji sa drugim ljudima. Međutim, to me je samo dodatno inspirisalo da se jače borim u svom životu. Vjerujem da vidim stvari iz drugačije perspektive i to mi omogućava da se izrazim na različite načine.

Još kad je bila sasvim mala, Naida je provodila sate i sate crtajući, želeći da postane umjetnik. Zbog nedovoljnog razumijevanja sredine, ipak je upisala ekonomiju, ali umjetnički duh nikada je nije napuštao:

- Kada sam završavala osnovnu školu, nastavnik likovnog me je ohrabrivao da nastavim u tom smjeru. Međutim, moj otac je bio protiv toga, govoreći da živimo u zemlji u kojoj nema mjesta za umjetnost. Kao i većina starije generacije, on nije razumio kakve sve prilike mogu da nastanu iz umjetnosti, uključujući grafički dizajn, fotografiju itd. Tokom svog formalnog obrazovanja nisam imala vremena za crtanje i slikanje, ali je moja kreativnost ipak našla način da se ispolji kroz fotografiju.

Školovanje na programu New Media Design trebalo bi da konačno omogući ovoj kreativnoj mladoj ženi da se bavi onim što zaista voli. Ali ne samo to. Znanja i vještine koje stekne na ITAcademy dozvoliće joj da svoju ljubav poveže sa profitabilnim zanimanjem i tako obezbijedi kvalitetan i sadržajan život.

- Ova stipendija će mi konačno omogućiti da naučim stvari koje sam oduvijek željela. Kako trenutno imam problem da nađem posao, vjerujem da ću nakon završetka ovog kursa biti sposobna da savladam buduće izazove, ali možda i da ispunim svoj san i osnujem kompaniju u kojoj ću spojiti sve što sam naučila na fakultetu sa znanjem koje steknem na New Media Design programu.

Riječi Nelsona Mandele: „Nema strasti u igri na malo, u zadovoljavanju životom koji je znatno manji od onoga za koji ste sposobni živjeti” predstavljaju zvijezdu vodilju u Naidinom životu, pa tako ona svojom umjetnošću želi da inspiriše druge i podstakne ih da ostvare svoj pun potencijal:

- Jednostavno, ne vrti se sve oko nas, već je potrebno da i mi damo svoj doprinos kako bi svijet bio ljepše mjesto za sve.

Stvaranje boljeg svijeta po mjeri svih

Upravo je svim dobitnicima LINK Learning Foundation stipendija zajednička želja – da unesu pozitivnu promjenu u svoj, ali i u živote ljudi oko sebe. Školovanje koje su ovi mladi ljudi dobili predstavlja otvaranje novih prilika i uzbudljivih etapa u njihovom životu koje će im pomoći da ostvare svoj pun potencijal.

Iako je život pred njih postavio dodatne prepreke, oni su hrabro izabrali da se suoče sa njima i da ih prevaziđu. Kompanija LINK group zahvalna je na mogućnosti što već preko deset godina može da bude partner ovim inspirativnim ljudima u njihovoj borbi za svijet bez prepreka, za svijet otvoren za sve.