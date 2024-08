Konkurs za novčane nagrade nastavnicima i saradnicima

Upravni odbor Univerziteta u Banjaluci, danas je na 38. sjednici donio Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjaluci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom, obrazovnom radu i umjetničkom stvaralaštvu za 2023. godinu, a ukupan fond za nagrade iznosi 121.000 KM.

Kako se navodi u Odluci upravnog odbora, Univerzitet u Banjaluci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjaluci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj, obrazovnoj djelatnosti i umjetničkom stvaralaštvu u 2023. godini, i to:

za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su prvi autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu,

za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta,

za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, i

za dodjelu novčane nagrade jednom nastavniku ili saradniku za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2023. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu nagrade ukupnim fondom do 100.000 KM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta do 15.000 KM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta biće nagrađeni ukupnim novčanim fondom do 5.000 KM. Fond nagrade za nastavnika i saradnika za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2023. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, iznosi 1.000 KM.

Kandidati se na konkurs prijavljuju popunjavanjem posebne aplikacije putem portala za zaposlene „eZaposleniˮ.

Kada je riječ o kandidatima koji se prijavljuju za dodjelu novčane nagrade jednom nastavniku ili saradniku za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2023. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, oni svoje prijave mogu predati zajedno sa traženim dokazima, direktno ili putem pošte, na sljedeću adresu: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu novčanih nagradaˮ.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkursu.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

Uputstvo za elektronsku prijavu kandidata na konkurs za dodjelu novčanih nagrada

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.