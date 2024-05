Konkurs za upis u srednje škole u Srpskoj sutra u "Nezavisnim novinama"

BANJALUKA - Konkurs za upis srednjoškolaca u školsku 2024/2025. godinu biće objavljen u sutrašnjem štampanom izdanju "Nezavisnih novina".

Osnovci koji su završili školovanje moći će da se informišu o svim bitnim informacijama koje se odnose na upis u prvi razred srednjih škola u Srpskoj.

Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, sadrži naziv struka, zanimanja, smjerova, odsjeka, broj odjeljenja, broj učenika koji se upisuju u prvi razred, te rokove za prijem dokumenata.

Osim toga, konkurs sadrži i način bodovanja, obavezu objavljivanja rang liste sa brojem bodova po svim elementima bodovanja i podatke po strukama o broju nezaposlenih radnika i njihovom zapošljavanju u 2023. godini i podatke o deficitarnim zanimanjima.

Javnim konkursom predviđen je upis 10.197 učenika raspoređenih u 458 odjeljenja, od čega 2.256 učenika ili 22 odsto u zanimanja trećeg stepena složenosti, a 7.941 ili 78 odsto u zanimanja četvrtog stepena složenosti, od kojih u gimnazije 1.628 učenika ili 16 odsto.

"Upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2024/2025. godinu u Republici Srpskoj planiran je u dva upisna roka, i to od 17. do 28. juna i od 1. do 12. jula", navode iz Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Za učenike koji imaju manje od 60 bodova prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 24. juna, a završava se 26. juna.

