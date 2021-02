Korona ukinula pripremni program za predškolce

BANJALUKA, ZVORNIK - Program za djecu pred polazak u školu neće biti organizovan ove godine zbog pandemije virusa korona, a iz Ministarstva prosvjete i kulture RS uputili su obavještenje svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama, saznaju "Nezavisne".

Vukomir Stanković, predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova Republike Srpske i direktor vrtića "Naša radost" u Zvorniku, potvrdio je da su danas dobili dopis Ministarstva.

"Epidemiološka situacija i problem s pandemijom virusa korona uticali su na ovakvu odluku. Po mom mišljenju, ovo je sjajan program i ne bi ga trebalo prekidati, ali vidjećemo. U utorak će vjerovatno biti sastanak direktora predškolskih ustanova na kojem ćemo saznati stav drugih direktora po ovom pitanju", istakao je Stanković.

Prema riječima Tatjane Vilendečić, direktorice OŠ "Vuk Stefanović Karadžić" u Banjaluci, i u ovu obrazovnu ustanovu stigao je dopis Ministarstva prosvjete i kulture RS da neće biti organizovan program za djecu pred polazak u narednu školsku godinu.

"Osnovni razlog za to su epidemiološke mjere i pandemija virusa korona", navela je Vilendečićeva.

U obavještenju Ministarstva prosvjete i kulture RS, koje je dostavljeno svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama, piše da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje pogoršana, kao i da je način organizacije vaspitno-obrazovnog rada otežan.

"Za vrijeme trajanja pandemije virusa korona nastavni časovi održavaju se u trajanju od 20 do 30 minuta u grupama od 15 do 17 učenika za svako odjeljenje, te se i produženi boravak i jutarnje čuvanje u osnovnim školama organizuje u grupama do 15 učenika u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo RS, te vas ovim putem obavještavamo da ove godine nećemo učestvovati u organizaciji programa za djecu pred polazak u školu", navodi se u obavještenju Ministarstva prosvjete i kulture.

Takođe se navodi da treba imati u vidu i preporuke Instituta za javno zdravstvo RS kojima je definisana obaveza vršenja trijaže djece prije ulaska u ustanovu i mjerenje temperature od strane vaspitača, kao i preporuku koja se odnosi na čišćenje prostorija.

"U preporukama Instituta za javno zdravstvo RS navedeno je da se prostorije predškolske ustanove ili osnovne škole prozračuju pola sata nakon odlaska iz ustanove, kao i da postoji dodatna obaveza čišćenja i dezinfekcije istih za potrebe realizacije programa", stoji u obavještenju Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Inače, za ovaj program se prijavilo 69 osnovnih škola i 38 predškolskih ustanova širom Republike Srpske.

Ekskurzije zavise od preporuka Instituta

Realizacija škola u prirodi i ekskurzija u Republici Srpskoj do kraja ove školske godine zavisiće od preporuka Instituta za javno zdravstvo, u skladu s epidemiološkom situacijom, konstatovano je na sastanku Natalije Trivić, ministarke prosvjete i kulture RS, i Suzane Gašić, ministarke trgovine i turizma RS, sa predstavnicima Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske.

"Na sastanku je razgovarano o prevazilaženju problema u vezi sa nerealizovanim ekskurzijama i školama u prirodi u osnovnim i srednjim školama, te je iskazano razumijevanje za situaciju u kojoj su turističke agencije oštećene u poslovanju zbog globalnih štetnih posljedica prouzrokovanih virusom korona", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.