Last minute ponuda: Put od početnika do uspješnog IT eksperta sa uštedom od 650 evra

Još uvijek nije kasno da iskoristite najbolju Last minute akciju ovog ljeta!

Za to se postarala ITAcademy, na kojoj, uz preko 650 evra uštede, možete rezervisati svoju kartu za IT usavršavanje i poći na uzbudljiv put od početnika do uspješnog IT eksperta.

Požurite, ova sjajna ponuda traje samo do kraja avgusta! Prijavite se ovdje.

Putovanje koje će vam promijeniti život

Dok mnogi građani iz regiona teško pronalaze radno mjesto sa pristojnom platom pa, samim tim, moraju i da jure takozvane „last minute” ponude sa velikim popustima da bi uopšte razmišljali o ljetovanju, naši sugrađani koji se bave IT poslovima imaju mnogo slađe muke. Zarađuju po nekoliko prosječnih mjesečnih plata (čak i početnici zarađuju oko dvije prosječne mjesečne plate), a na posao ne moraju da čekaju – posao čeka njih.

Zato je ITAcademy, međunarodna IT škola koja već godinama uspješno školuje kadrove za najplaćenije poslove današnjice, odlučila da za ovo ljeto pripremi nesvakidašnju Last minute ponudu, koja vam uz veliku uštedu omogućava da i vi za samo 12 mjeseci školovanja zakoračite u uzbudljivi IT svijet.

Izaberite IT destinaciju koja vas najviše interesuje

Ponude za zaposlenje u oblastima informacionih tehnologija konstantno rastu, pa je tako danas skoro svaki peti oglas namijenjen IT stručnjacima. Ovakva statistika najbolje pokazuje da svako ko ovlada potrebnim znanjima i praktičnim vještinama može vrlo lako da pronađe posao i počne odlično zarađivati.

Iako mnogi misle da je za rad u IT sektoru potrebno posebno fakultetsko obrazovanje, u realnosti to nije slučaj. Oko 70% programera (najplaćenijih IT stručnjaka) u svijetu nema završen fakultet iz srodnih oblasti. Za rad u IT-ju najvažnija su praktična znanja, a njih može steći svako, bez obzira na prethodno iskustvo.

Budući IT stručnjaci na ITAcademy mogu izabrati neki od 6 najznačajnijih programa školovanja. U zavisnosti od toga koja ih IT oblast najviše interesuje i privlači, polaznici mogu odabrati: programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD, ili pak razvoj mobilnih aplikacija. Šta god da izaberete, nećete pogriješiti, jer svako od ovih zanimanja garantuje odličan posao i visoka primanja – od samog starta.

Međunarodni certifikati garant znanja i sigurne budućnosti

ITAcademy je jedina ustanova u našoj zemlji koja posjeduje sva ovlaštenja Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće svjetske IT kompanije za obučavanje polaznika po naprednom programu za računarske tehnologije.

Microsoft, Google, Zend, Autodesk, Oracle, Adobe, Cisco i Cambridge samo su neki od brojnih certifikata koje možete besplatno dobiti nakon školovanja na ITAcademy. Oni će predstavljati garant znanja i biće sigurna karta za vaše uspješno IT putovanje.

Ukoliko se odlučite za školovanje na ITAcademy, birate i način pohađanja nastave (tradicionalno ili online), a tokom programa na raspolaganju su vam i najsavremeniji računari u najmodernijim učionicama, dizajniranim po standardu Cambridge univerziteta. Ako volite da imate veću slobodu pri učenju, ili vam zbog drugih obaveza nije praktično da dolazite na nastavu, sva profitabilna znanja i vještine, ali i diplome, možete steći učenjem preko interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje, pomoću jedinstvenog ITAcademy Distance Learning Systema, koji je razvijan više od 20 godina.

Ovog ljeta promijenite svoj život iz korijena!

Ako se odlučite da narednih godinu dana investirate u školovanje na ITAcademy, već sljedećeg ljeta radićete na svojim prvim pravim projektima i uživati u plodovima svog rada, s obzirom na to da mnogi polaznici ITAcademy počinju da zarađuju već tokom školovanja.

Zato nemojte propustiti ovu jedinstvenu Last minute ponudu! Ovog ljeta započnite svoje najvažnije putovanje i zakoračite ka sigurnoj budućnosti odlično plaćenog IT stručnjaka.

Požurite, broj slobodnih mjesta je ograničen!